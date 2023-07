Fuertes críticas a recibido el exministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio, luego de decir en una entrevista con EL TIEMPO que la negociación de La Habana con las Farc fue un fracaso.



(Le puede interesar: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’)

Valencia está entre las personas designadas por el presidente Gustavo Petro como miembros de la mesa de paz con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), por su experiencia negociando con la guerrilla, pues durante el gobierno de Andrés Pastrana hizo parte de los negociadores del gobierno con las Farc.



(Además: Protocolos del cese del fuego entre el Gobierno y el Eln: así funcionarán)

En dialogo con EL TIEMPO, Valencia aseguró que el proceso que terminó en el 2016 fue engañoso y no se debería repetir: "Lo que queremos es que esto salga bien, que no sea un proceso engañoso como fue el de La Habana; cómo sería engañoso que hoy estamos negociando con unas disidencias que no participaron en esas conversaciones, que hoy suman más de 3.000 miembros y eso sin contar con la ‘Segunda Marquetalia’, que sí participó en los diálogos y que después se retiró de las negociaciones, y a los que han desertado.



En definitiva, si se hace un balance del acuerdo de La Habana, la conclusión es que esa negociación fue un fracaso, entonces, lo que no queremos es que eso se repita y lo que sí queremos es que la paz sea real, verdadera, honesta y franca", comentó



(Lea también: ¿Cómo funcionará el mecanismo de verificación en cese del fuego con el Eln?)

Como consecuencia, personas afines al santismo salieron defender lo que fue ese proceso con la guerrilla. Uno de ellos fue el senador Humberto de la Calle quien le dijo lo siguiente:



"En la fila de quienes jamás pueden decir eso, tú estás en el primer lugar”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Hombre Fabio. En la fila de quienes jamás pueden decir eso, tú estás en el primer lugar https://t.co/FAPnsKainv — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 16, 2023

Otro que fue más duro fue el expresidente del Congreso Roy Barreras, quien lo cuestionó por su participación en los diálogos del Caguán, las posturas de su partido y la capacidad para negociar con un grupo armado.



“Que el Acuerdo de Paz de La Habana fue un fracaso se atreve a decir Valencia Cossio protagonista del gran fracaso del Caguán que sumió al país en el desespero y tuvo como consecuencia la reacción violenta paramilitar y los 6.402 falsos positivos”, escribió el expresidente del Senado.



"Veremos como de manera hipócrita ahora sí defenderán los diálogos de paz después de años de feroces ataques , "objeciones" que hundimos y mentiras en el plebiscito en el que derrotaron la Paz para luego hacerla trizas en el gobierno Duque", agregó.

Que el Acuerdo de Paz de La Habana fue un fracaso se atreve a decir Valencia Cossio protagonista del gran fracaso del Caguán que sumió al Pais en el desespero y tuvo como consecuencia la reacción violenta paramilitar y los 6.402 falsos positivos! Le pregunto como negociador… — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 16, 2023

Por su parte, Juan Fernando Cristo, exministro del Gobierno Santos también recordó los procesos que lideró Valencia: "Curioso el análisis de los procesos de paz que hace el nuevo negociador del gobierno Fabio Valencia. El del Caguán que significó el fortalecimiento de militar más grande de las Farc en su historia y el Acuerdo del Teatro Colón que desarmó y desmovilizó a 13.000 excombatientes de las FARC fue un fracaso", trinó.

Curioso el análisis de los procesos de paz que hace el nuevo negociador del gobierno Fabio Valencia. El del Caguán que significó el fortalecimiento de militar más grande de las FARC en su historia tuvo unas pequeñas equivocaciones y el Acuerdo del Teatro Colón que desarmó y… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) July 16, 2023

En su entrevista con EL TIEMPO, Valencia Cossio dijo que se siente más allá del bien y del mal, que no le preocupan las críticas que puedan llegar desde el uribismo y que aceptó integrar la delegación del Gobierno con un solo objetivo: evitar que se vuelvan a cometer los errores de otras negociaciones.



REDACCIÓN POLÍTICA