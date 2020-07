¿Posible crisis en el partido Farc afectaría el proceso de paz?

El pasado 24 de junio se conoció que el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) desvinculó a cuatro de sus integrantes: Jesús Emilio Carvajalino (Andrés París), José Benito Cabrera Cuevas (Fabián Ramírez), Benedicto de Jesús González y Ubaldo Enrique Zúñiga (Pablo Atrato).



Sin embargo, la decisión aún no cuenta con el reconocimiento ante el Consejo Electoral. Por tanto, dos de los excombatientes que serían desvinculados hablaron sobre las decisiones del Partido Farc e hicieron un balance personal sobre el Acuerdo de Paz durante el evento de Aula Libre de la Unversidad Nacional.



Benedicto González fue representante a la Cámara, militó en la Juco y luego en el Partido Comunista; es abogado de la Universidad del Atlántico, fue presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (Sindiba) y ante las amenazas contra su vida, según contó, ingresó a las Farc-Ep, en el 2017.



González considera que ha habido “mezquindad” del Gobierno para cumplir el Acuerdo de Paz; especialmente, en los puntos de la Reforma Rural Integral y de las 16 curules para la paz. Señaló que hay nuevos conflictos en los territorios que han cobrado la vida de más de 200 excombatientes y de cientos de líderes, que han sido asesinados en medio de sus labores sociales y comunales. Por lo que manifestó que en los territorios no hay garantías de seguridad y que muchos excombatientes han sido revictimizados.



Según González, el Acuerdo de Paz es un acuerdo fallido porque “cuando una organización tiene más de 200 asesinados se puede decir que, en materia de confianza, ese acuerdo ha fallado, también en materia de participación política, del fin del conflicto; vemos que se ha trazado una ruta mezquina, siguiendo procesos fracasados de reincorporación, de reinserción”.



Por ello, el excombatiente afirmó que el Partido atraviesa por una situación compleja como consecuencia del incumplimiento del Acuerdo: “El Partido está conformado por militantes en todo el territorio nacional y los que venimos del proceso de lucha tenemos incertidumbre, estamos a la intemperie porque todas las medidas del acuerdo han sido incumplidas”.



Por otro lado, Ubaldo Zúñiga (Pablo Atrato), quien figura como presidente de la Cooperativa Ecomún y fue víctima de un atentando contra su vida en Barranquilla, lee una situación compleja frente al Acuerdo; para él ninguno de los puntos del acuerdo ha sido posible.



Zúñiga resalta que el Gobierno “ha tratado de cumplir los temas mínimos, como lo que tiene que ver con la renta básica, pero de ahí en adelante las cosas no han funcionado. No se ha entendido que es un acuerdo integral con cada uno de los puntos, es una cuerdo que se planteó para solucionar el conflicto, y no se está entendiendo de esa manera”.



Además, desde su mirada, el proceso ha ido muy rápido; cree que no ha habido un tiempo de ‘maduración’ para transitar de lo político militar a lo político. A eso, agrega que no hubo lugar a un cambio generacional.



La opinión de González va por el mismo camino, dice que es necesario hacer una adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias, que se aplican a la vida política y al ejercicio democrático, “para abordar diferentes puntos de vista de diferentes problemas que surgen de temas concretos”. Aunque considera que el tema no es generacional, sino cómo se entiende que hay nuevas reglas y mecanismo para solucionar los problemas.

Andrés París. Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE

Por otro lado, el mensaje que envió Andrés París, aunque no participó del evento, fue claro. Para él, no se encontró una actividad dentro del Partido y por tanto, los desvinculados quedarían sin garantías de seguridad o económicas.



Además, París afirma que la expulsión “tiene el afán de recuperar a la mayoría que se perdió en la cooperativa Ecoomun”, pues la cooperativa la dirige Zúñiga, quien se encarga de reunir recursos para impulsar los proyectos productivos que adelantan los excombatientes.



“Creo que no podrían expulsar sólo a Atrato (Ubaldo Zúñiga), entonces nos metieron a los cuatro para ocultar el propósito, todo tiene un trasfondo ideológico y político, esto apunta a las elecciones próximas”, agregó París.



Finalmente, tanto Zúñiga como González coinciden en que se tuvo que haber hecho un debate interno para considerar las diferencias que hubo, y aseguraron que haber llevado el debate a los medios ha sido innecesario y riesgoso para sus vidas.



“Es lamentable que no se genere una ruta que permita hacer esos debates de forma plural y enriquecida, nuestro sueño es que fuera un Partido que sumara y terminamos sacando a los compañeros, lo que diezmó el proceso que se llevaba. Hay que retomar el norte y hacer un debate a la altura”, señaló González.



Por su parte, Zúñiga, aunque dijo que en los partidos no hay responsabilidades individuales, sino colectivas, considera que hay una “lógica de verticalidad que se usó de forma correcta durante la guerra, pero en esta época no son convenientes ni adecuadas”.



Además dijo que, en lo individual, hace falta “liderazgo e iniciativa política” frente a los temas de debate nacional porque la situación interna ha ocupado la mayoría del tiempo.



En conclusión, los firmantes de paz desvinculados esperan que haya espacio para el diálogo conjunto que permita cumplir lo pactado y avanzar satisfactoriamente hacia la seguridad y protección de la vida de todos los excombatientes, que hoy le apuestan a la paz, y hacia una reincorporación efectiva que les permita la independencia económica.



