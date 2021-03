Crece el apoyo entre ciudadanos al acuerdo de paz con las Farc

A pesar de los obstáculos que ha tenido la implementación del acuerdo de paz y el hecho de que emblemáticos líderes de la antigua guerrilla de las Farc hayan conformado grupos disidentes, en el país ha crecido el apoyo de los colombianos a lo pactado en La Habana.

Así lo demuestra un reciente estudio del Instituto de la Democracia de la Universidad de los Andes según el cual el año pasado, por primera vez desde que se hace esta medición, son mayoría los ciudadanos que apoyan el acuerdo.



Según la medición, mientras que en el 2016 solo el 41 por ciento de los consultados respaldaban lo pactado con las Farc, el año pasado esa cifra llegó al 51 por ciento, tres puntos por encima de la medición de 2018, cuando quienes apoyaban el acuerdo eran 48 por ciento.



“Esto demuestra que las percepciones creadas en toda esa campaña para que la gente saliera a votar emberracada en el plebiscito han venido cambiando; el tiempo ha venido mostrando las bondades del acuerdo, que es mejor tener a las Farc aquí en el Congreso que en el monte echando bala. Ha ido cambiando esa percepción”, aseguró María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.



Hay que aclarar que el apoyo al acuerdo de paz no es monolítico, según el estudio, sino que cambia según los diferentes componentes del acuerdo.



Los tres componentes que reciben el más alto nivel de aprobación son la implementación de los Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), las curules de paz y los programas de sustitución de cultivos.



Sin embargo, el informe demuestra que los ciudadanos están en desacuerdo con otorgarles concesiones políticas a las Farc. El nivel de apoyo a la participación política de los excombatientes es de apenas del 26 por ciento.



“El acuerdo es un hecho cumplido, pero los colombianos no están satisfechos sobre cómo se está implementando. Además, son conscientes de los hechos violentos que se vienen presentando y hay conciencia sobre la situación de los líderes sociales”, explica Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio.



No obstante, el documento muestra que hay un mayor clima de reconciliación. Por ejemplo, mientras en el 2016 apenas el 46 por ciento de los consultados estaban dispuestos a trabajar con un excombatiente, en 2020 esa cifra creció en 14 puntos y llegó al 60 por ciento.



En el mismo sentido, quienes están dispuestos a que sus hijos estudien con hijos de excombatientes llegaron ahora al 53 por ciento, 11 puntos más que la medición de 2016.

“Algo en los modos de pensamiento de la gente está cambiando, tenemos un cambio cultural en marcha que es positivo”, manifestó el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.



