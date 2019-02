Crece debate por decisión que Duque debe tomar sobre la JEP

Una nueva puja surgió ayer entre los críticos del modelo de justicia transicional acordado con las Farc y sus defensores, esta vez por la entrada en vigencia del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La polémica alrededor de la iniciativa se tomó la agenda en las últimas semanas, pero esta vez la controversia involucró a tres de los personajes más representativos del país: el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el expresidente César Gaviria y el exmandatario Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque.Dentro de las normas que desarrollan el esquema para procesar a los excombatientes, la ley estatutaria de la JEP es la única que no sido sancionada y, por lo tanto, no ha entrado en vigencia.

Esto se debe a que por su carácter estatutario debía ser revisada por la Corte Constitucional, previa sanción presidencial.



El alto tribunal ya avaló el proyecto, lo regresó al Congreso y este lo envió a la Presidencia, donde está hace más de una semana en estudio del equipo jurídico del Gobierno.



Esta vez, el debate surgió, especialmente, por las “preocupaciones” que el fiscal Martínez manifestó frente al texto que envió la Corte Constitucional, en el cual, según él, se “modifica sustancialmente” el “consenso” que se logró en el Congreso cuando se aprobó la norma, en noviembre de 2017.



Entre estas preocupaciones está que los reinsertados que sigan en el narcotráfico podrían conservar los beneficios de la JEP y la Fiscalía no los podría investigar y que los reincidentes perderían solo parcialmente los beneficios de la justicia de paz, entre otros.



Tras conocerse esta posición del jefe del ente investigador, Uribe escribió siete trinos en los que sintetizó sus críticas al modelo de justicia transicional.



Entre lo publicado por Uribe está que es un “despropósito” que “no se eliminan todos los beneficios a los reincidentes” y que la JEP “prácticamente cierra las posibilidades de extradición”.



“Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla”, escribió el exmandatario.

De inmediato, se recordaron las palabras del presidente Duque el pasado fin de semana, en Washington, donde afirmó que es “preferible tener ley estatutaria que no tenerla”.



“Se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa, pero también quiero mirar con detalle cada uno de los artículos (de esta ley) para obrar dentro de mis competencias y en los tiempos que me otorga la ley”, afirmó Duque.

Defensores de la JEP

El expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria manifestó su “desacuerdo” con la posición expuesta por el fiscal Martínez.



“La JEP es la columna dorsal del proceso que permitió el desarme y la desmovilización de miles de guerrilleros de las Farc”, afirmó Gaviria.

La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, reiteró su llamado a Duque para que sancione esta norma “por su importancia para los comparecientes a esta justicia, para las víctimas, para el país y para la comunidad internacional, que ven la JEP como garantía de no impunidad”.

El senador Roy Barreras, exnegociador de paz en La Habana, recordó que el acuerdo de paz “permitió desmovilizar” a la guerrilla “más grande y antigua” de América Latina. “Cambiarles las reglas de juego es un acto de perfidia y de traición a la paz”, afirmó Barreras, reconocido defensor de la integridad del proceso de paz con las Farc.Así las cosas, el balón está en cancha de Duque, quien tiene hasta el próximo 11 de marzo para decidir si sanciona la ley o la objeta, ya sea parcial o totalmente.

Gobierno estudia la norma

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó ayer que los reparos del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, al texto avalado por la Corte Constitucional sobre la ley de la JEP están siendo “revisados” por el Gobierno Nacional.



La funcionaria aseguró que en este momento el equipo jurídico de Presidencia estudia la totalidad del proyecto de ley estatutaria y que ese análisis incluye “la solicitud de la Fiscalía General” sobre el texto que salió de la Corte Constitucional.



El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, llamó la atención sobre la importancia de las preocupaciones que puso de presente Martínez, teniendo en cuenta que el Fiscal es, junto con el Presidente, uno de los responsables de diseñar la política criminal del Estado. Confirmó que el Gobierno está analizando la posibilidad de objetar el texto.



POLÍTICA