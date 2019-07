Corte ratifica citación a Jesús Santrich para este martes

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia reafirmó su competencia para investigar a Jesús Santrich por narcotráfico y ratificó la citación a indagatoria que tiene el exje guerrillero para este martes.

#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ reafirma competencia para investigar por #Narcotráfico al congresista Seuxis Paucias Hernández, más conocido como “Jesús Santrich”, y ratifica citación a indagatoria de este martes 9 de julio, negando su aplazamiento. — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 8 de julio de 2019

El tribunal aseguró que la Sala de Instrucción negó el aplazamiento de la diligencia que había solicitado la defensa del ex-Farc.

Los abogados de Santrich argumentaron, en su petición, que la Sección de Apelaciones de la JEP no ha tomado una decisión sobre el tema de la no extradición del exguerrillero y que en consecuencia la Corte no puede realizar la audiencia de indagatoria.

La defensa del exnegociador de las Farc en la Habana, y de quien se desconoce su paradero desde la madrugada del 30 de junio, viene insistiendo en que existe un conflicto de competencias entre la Corte Suprema y la JEP. De hecho, han presentado recursos ante la Corte Constitucional para que se pronuncie frente al tema. Sin embargo, fuentes de esa Corte afirman que el proceso contra Santrich sigue en el alto tribunal -la Corte Suprema- ya que para que haya un conflicto de competencias y se congele la investigación en esa corporación, la misma JEP tendría que decir que es a esa justicia transicional a la que le corresponde investigarlo.



