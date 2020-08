Corea aportará US$ 6,2 millones para sustitución de cultivos ilícitos

La Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea, KOICA destinará US$ 6,2 millones para proyectos productivos alternativos en el departamento de Putumayo, dentro del programa de sustitución voluntaria de coca que ha desarrollado la Consejería para la Estabilización.



El proyecto consiste en la siembra de cultivos de Sacha Inchi, cacao y plátano y beneficiará a proyectos de 700 familias en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Inicialmente se ha dispuesto que para el cultivo principal de Sacha Inchi se destinen 490 hectáreas, para cacao 371 hectáreas y para plátano 165 hectáreas.



En total se ejecutarán 22 mil millones de pesos. “Este aporte de la comunidad internacional es clave para avanzar en la construcción de un entorno de mejores condiciones de vida para los campesinos en este departamento”, dijo Archila.



Mientras tanto, Jongmin Park, director de la oficina de Koica en Colombia, dijo que “este es solo el comienzo de un gran proceso de apoyo las familias colombianas que han sufrido el rigor de la violencia y la pobreza”.

El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano dijo que actualmente, en el Putumayo están vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) 20.331 mil familias, de las cuales 11.888 son cultivadoras; 4.614 no cultivadoras y 3.829 recolectores.



De otra parte, Emilio Archila afirmó que en el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos durante el gobierno del presidente Iván Duque se han destinado recursos por más de $950 mil millones para apoyar a más de 99.000 familias vinculadas en 14 departamentos del país.



No obstante, Archila sostiene que a la política de sustitución de cultivos conocida como Ruta Futuro, se le hizo una reingeniería pues no tenía financiación y que para su plena ejecución se necesitan aproximadamente 4,3 billones de pesos.



“Invertir y ejecutar proyectos productivos y cambiar la vida de las personas, requiere de tiempo, recursos y planeación, no solo como ha pasado en el pasado, “pintar pajaritos en el aire”, dijo el Consejero Archila.



A corte de 30 de julio, el Programa de Sustitución ha hecho pagos por $779 mil 163 millones a 74.229 familias; $71.029 millones a 61.769 familias en Asistencia Técnica Inmediata; $125.413 millones a 60.877 familias en huertas caseras; $8.838 millones a 1.792 familias en proyectos productivos y $ 53.944 millones a 5.680 recolectores.