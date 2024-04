'Continúa su descarrilamiento': Julián Gallo, del partido Comunes, lanza nuevas críticas a la JEP

En rueda de prensa en el Congreso de la República, el senador Julián Gallo (partido Comunes) lanzó duros cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras dar a conocer la respuesta del tribunal a un derecho que petición que radicó el otrora miembro del secretariado de las extintas Farc.

El senador, quien por su paso por las Farc era conocido como 'Carlos Antonio Lozada', se refirió al número de amnistías jurídicas completas que ha otorgado la JEP a exintegrantes de las extintas Farc. Según el documento, firmado por Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo del tribunal, con corte al 20 de marzo de 2024 se han concedido 701 de 4.622 solicitudes.

Para Gallo, el número de indultos concedidos es muy bajo y va en detrimento del proceso de paz firmado en 2016.

“Porque una JEP para la paz, cuyas fuentes doctrinales, además del derecho interno, se ubican en el DIH, recoge, y así está contenido en los textos del acuerdo, la obligación de los estados una vez firmado el fin de las hostilidades es conseguir la más alta amnistía posible”, dijo.

En ese sentido, señaló que no están pidiendo amnistías por los delitos de lesa humanidad, pero sí por los otros delitos. “¿Por qué las han negado? Esa es la pregunta que le hacemos a la JEP”, agregó Gallo.

Gallo también cuestionó que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz no haya tomado decisiones en materia de sustitución penal para aquellos exintegrantes de ese grupo guerrillero que hoy tienen procesos en la justicia ordinaria.

“Lo que estamos reclamando es que se pongan la toga de la paz y no que sigan tomando decisiones con base en el odio y la estigmatización”, señaló luego de criticar que de 18 solicitudes de renuncia a la persecución solicitadas a la Sala de Definición de Situaciones no se haya aprobado ninguna.

“Las extintas FARC-EP no firmamos un sometimiento a la justicia, sino un acuerdo político de paz. Hemos insistido en que la JEP comprenda el carácter del Acuerdo Final y no asuma funciones que no le corresponden. No hemos ignorado ninguna citación de la JEP y rechazamos la idea de que desconocemos los derechos de las víctimas; al contrario, estamos comprometidos con ellos”, agregó el senador de Comunes.

Este es el segundo cuestionamiento al tribunal por parte de antiguos miembros del secretariado. Este lunes, en una carta firmada por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Granda y Julián Gallo, rechazó la decisión de la Sección de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP de no asumir el caso de Granda por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas.

“(...) La entidad no tiene jurisdicción para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay, cuando habría sido secuestrada y asesinada Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas", indicó la JEP en un comunicado de prensa.

Hay que recordar que en octubre de 2021, los abogados de Granda, el llamado canciller de las Farc, le pidió a la JEP que el caso que se lleva en Paraguay en su contra por el secuestro y posterior asesinato de Cubas pasará a la justicia transicional.

En su momento aludió que debían “acumularse todos mis procesos, incluido el de Paraguay, deben venir a Colombia, ante la JEP, que es la responsable de sancionar las conductas que hemos tenido”; esto por la circular roja que emitió Interpol a solicitud de las autoridades paraguayas para ejecutar su captura a nivel internacional.

Cecilia María Cubas fue secuestrada por un comando guerrillero en septiembre de 2004, grupo que se cree fue instruido por Granda. Su cuerpo fue encontrado en febrero de 2005, en alto grado de descomposición. Un crimen que generó una ola de rechazo a nivel internacional.

“La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al Acuerdo de Paz, pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de Paz, al excluir de su conocimiento conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, se lee en el comunicado de este lunes.

Igual de vehemente fue Gallo en un trino publicado en su cuenta de X en la mañana de este martes. “La JEP deja de cumplir la función para la que fue creada, genera inseguridad jurídica para los firmantes de paz y continúa su descarrilamiento poniéndose de espaldas a la paz”, agregó el senador.

