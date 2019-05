Consejo Político del Partido Farc sale en respaldo de Timochenko

El Consejo Político Nacional, la máxima instancia del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, expresó este martes la unidad que hay en el partido, salió en defensa del presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño (Timochenko) por los cuestionamientos que le han hecho algunos sectores por su posición frente al acuerdo, y criticó a los excomandantes de las Farc que están en la clandestinidad.

A través de un comunicado el Consejo Pólítico del partido Farc señaló que "nuestro Presidente representa la voluntad mayoritaria del partido, conforme a lo dispuesto en nuestros estatutos" y que "ningún miembro del partido, por importante que sea la función que ocupa, está autorizado ni legitimado para contradecir de manera pública, por fuera de los conductos partidarios, decisiones o declaraciones de su dirección o su Presidente".

Esto, después de las diferencias entre el máximo dirigente del partido con Iván Marquéz, exjefe guerrillero, quien aseguró: "Fuimos ingenuos al entregar las armas".

Mediante la circular también hicieron un llamado a los excombatientes para mantenerse "firmes en lo pactado en los acuerdos de La Habana" y no abandonar la actividad partidaria y "la trinchera política que tanto trabajo nos costó construir".



Asegura también, que el acuerdo de La Habana es fruto de un gran consenso y que "no puede considerarse ingenuidad haberlo firmado".



El Consejo Político del Partido aprovechó para decirles a sus militantes que no cedan ante provocaciones, y que "confíen en la justicia de la causa".



"Igual que cuando íbamos a un asalto, hoy no sabemos si al final saldremos con vida o libres", aseguraba la circular.



