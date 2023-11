¿Condicionó el Eln su asistencia al quinto ciclo con el Gobierno?

En las últimas horas, se conocieron dos cartas firmadas por los representantes del Eln en la mesa de diálogo y dirigidas a los garantes y acompañantes del proceso de negociación, en las que mencionan la solicitud de Otty Patiño, jefe de la delegación de Gobierno, para que antes del inicio del quinto ciclo haya una reunión para tratar el tema del secuestro.



En el primer documento, con fecha del 19 de noviembre, reconocen que el secuestro de Luis Manuel Díaz generó una crisis dentro del proceso, pero, culpan al Gobierno por, según ellos, “echar por la borda la agenda de negociaciones pactada”.



“En éste ‘río revuelto’ que quieren convertir este proceso de paz, hemos recogido en la calle una hoja firmada por el jefe de la Delegación de Gobierno, en la que conmina al Eln a ir a una reunión extraordinaria, a tratar un punto que él quisiera imponer, se le olvida a este funcionario, que el Eln no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte”, dicen en la misiva firmada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez.



En ese texto también condicionan su participación en el ciclo si antes no ocurre una “declaración pública” en la que se le informe al país los objetivos, temario y duración de las plenarias en México.



En la otra carta, con fecha del 23 de noviembre, se muestran más conciliadores y anuncian que asistirán a la quinta ronda de diálogos en México. No obstante, proponen, sin mencionar el tema del secuestro, que durante los primeros días del ciclo ambas delegaciones definan los asuntos que se van a tratar durante las plenarias.

De izq. a der.: el senador Iván Cepeda; ‘Pablo Beltrán’, del Eln, y Otty Patiño, delegado del Gobierno. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

“(...) consideramos que no se debe encomendar esta tarea a otras instancias de menor alcance, como una mesa pequeña o una reunión de solamente las jefaturas de las dos Delegaciones”, responden ante la solicitud de Patiño de reunirse con las cabezas de la delegación de la guerrilla.



Allí también piden aplazar los encuentros de la fase de diseño del Comité Nacional de Participación, algo que anunció este martes la secretaría técnica de esa instancia.



Estas misivas se conocen un día después de que el senador Iván Cepeda reveló, en plenaria del Senado, que un día antes de arrancar esta fase de la negociación, es decir el jueves, se reunirán con los miembros de esa delegación.



"El día de mañana la delegación de diálogos del Gobierno Nacional se trasladará a México, y el día jueves tendrá la oportunidad de estar ante la delegación del Ejército de Liberación Nacional", señaló el negociador.



Otro tema que será de la partida durante el ciclo es el primer informe trimestral sobre el cese bilateral del fuego.

REDACCIÓN POLÍTICA

