En un evento multitudinario en Corferias, el presidente Gustavo Petro junto con los miembros de las delegaciones del Gobierno y el Eln celebraron el inicio del cese del fuego bilateral de 180 días —que entró en vigor en la madrugada de este jueves— y presentaron ante la sociedad el Comité Nacional de Participación, instancia creada para diseñar un modelo de participación de cara a las próximas fases de la mesa.



Pueblos étnicos, organizaciones feministas, gremios, sindicatos, asociaciones de campesinos y líderes políticos, entre otros, fueron testigos de un nuevo paso hacia la tan anhelada paz con el Eln, proceso que desde el Gobierno perciben como la piedra angular de la política de ‘paz total’.



El extenso discurso del presidente Petro se centró, como ya ocurrió en la instalación del Congreso, en lo que él denomina el acuerdo nacional. “El acuerdo no es solamente que el Gobierno Nacional y el Eln estén aquí juntos, también es que los partidos del Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes”, dijo el mandatario.



Además, aseguró que ese acuerdo tiene que incluir el cumplimiento del primer punto del Acuerdo Final, que se refiere a la reforma rural integral. No obstante, en gran parte de su intervención hizo un breve repaso del conflicto entre el Estado y el Eln y lanzó un mensaje a los negociadores de la guerrilla.



“Esas consignas decían siempre más o menos: vencer o morir. Libertad o muerte, entre varios. (...) pero no es libertad o muerte, es libertad y vida. Y que eso es lo que congrega a la humanidad en una nueva lucha global”, manifestó.



Jairo Libreros, analista político, considera que el mandatario tiene una clara intención de legitimar el proceso. “Busca imprimirle al proceso un enfoque de pluralismo que se materializa en la mesa y que se verá reflejado en la búsqueda de un acompañamiento de todos los partidos políticos y de otros sectores del país que inicialmente no están de acuerdo con sus ideas políticas, pero que pueden verse interesados en aportarle al proceso de paz”, analizó.

Pablo Beltrán, negociador del Eln. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por su parte, Camila Fernández, de la línea de paz y derechos humanos de Pares, señaló: “Hace un barrido histórico de lo que han sido las transformaciones de distintos momentos y lo que dice es que los tiempos de revolución que implicaron que las personas tomaron las armas en el 64, en el caso del Eln, ya cambiaron y en este momento la revolución es estar junto al pueblo sin las armas”.



Posteriormente, el turno fue para el jefe de la delegación del Eln, ‘Pablo Beltrán’, quien enfocó su discurso en lo que representa este cese del fuego y en la guerra contra las drogas, un asunto en el que esa guerrilla se ha negado a admitir responsabilidades.



“Aquí hubo un estallido social y fueron los jóvenes los que instauraron un mandato de cambio. Ese mandato lo recogió el gobierno de Petro y eso compromete al Gobierno y al Eln. Tradicionalmente, una mesa tiene dos partes, eso es un error”, señaló en primer momento, para luego destacar la inclusión en el proceso de voces opuestas a la visión del Gobierno.



“Queremos construir una visión total de paz, no una visión del Gobierno. Lo que aspiramos es a que nadie se quede afuera. Es significativo que aquí viniera José Félix Lafaurie y echara un discurso, que es un hombre que no es de izquierda, y eso es muy significativo”, agregó.



Para Fernández, este mensaje, tan cercano a la visión del Presidente, corresponde al interés del Eln de trazar un horizonte común que beneficie a ambas partes.



“Coinciden en que la sociedad colombiana ha llevado un impulso de transformaciones que se representó en el estallido social, pero que se ha representado también en otras exigencias, y un poco lo que le decía ‘Pablo Beltrán’ a Petro era que esa movilización social permitió que usted llegara al Gobierno y nos exige a nosotros pasar a hacer otro tipo de política que no sea la que llevamos haciendo 50 años”, explicó la analista.



Instalación del Comité de Participación de los diálogos con el Eln. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El mensaje de ‘Beltrán’ llegó después de que ‘Aurelio Carbonell’, otro de los miembros de la delegación, dijo que las actividades ilegales realizadas para financiar su lucha no se detendrán. “En este proceso de cese la organización no puede debilitarse estratégicamente. (...) Las operaciones financieras siguen a nivel general”, afirmó Carbonell.



Si bien esta declaración causó polémica, el Gobierno y varios analista coinciden en que por primera vez se puede hablar de una voluntad real de esa guerrilla, alzada en armas desde hace 59 años y con la cual ya han fracasado recientemente los intentos de diálogos durante los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Santos —logró un cese del fuego de 101 días— y Duque.



Libreros considera que la voluntad de paz de esa guerrilla está plasmada no solo en el encuentro de ayer, sino en la continuidad de la mesa y el desarrollo de cada uno de los ciclos. No obstante, opina que está por verse la unidad de mando del grupo y el control sobre las estructuras.



“Su voluntad se plasma en actos políticos, y los actos políticos son las mesas de negociación. La gran incógnita que siempre ha existido gira en torno al Coce como unidad de mando y en términos del derecho internacional humanitario”, agregó Libreros.

REDACCIÓN POLÍTICA

