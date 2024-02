Las claves de lo que se firmó en La Habana en sexto ciclo con el Eln

Con la firma de cinco compromisos y dos protocolos, las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) cerraron ayer 17 días de plenarias en La Habana (Cuba). Dichas discusiones dejaron como conclusión la prórroga de la tregua –la más extensa lograda con esa guerrilla tras el acuerdo de 101 días entre 2017 y 2018– y la creación de un fondo multidonante para el sostenimiento del proceso de paz, entre otros puntos.



El primer anuncio, y quizás sobre el cual había más expectativa, llegó minutos antes del final del cese del fuego. En un comunicado conjunto ambas partes anunciaron la extensión de la tregua por 180 días más, es decir, hasta el 3 de agosto de 2024.



Esto quiere decir que una vez culmine este periodo el Estado y el Eln habrán completado un año entero en cese del fuego. Además, con la promulgación del nuevo decreto, también se incluyeron nuevas prohibiciones en el protocolo de acciones específicas.



“Se incluyeron prohibiciones en cuanto a no utilizar, de manera alguna, menores de edad en el conflicto armado, incluyendo acciones de inteligencia, y a no entorpecer ningún procedimiento de organismos de rescate o humanitarios en las diferentes emergencias”, dijo Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos, durante el evento de clausura del ciclo.

Uno de los acuerdos que resultó de esta ronda fue la creación de un fondo multidonante que tendrá recursos provenientes de la comunidad internacional estará vigente por un año. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Para Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, es una buena señal que se intenten llenar los vacíos y corregir los errores que se cometieron en el diseño de la tregua que culminó este lunes.



“Poder apuntar a seis meses más de cese del fuego es un resultado positivo; sin embargo, el contexto en el que se da y todos los mensajes que han surgido durante los últimos quince días lo que dan a entender es que va a ser una tregua mucho más retadora, con mayor atención sobre ella de las partes sobre el cumplimiento y que en definitiva será histórico en la medida que ayude a reducir las afectaciones de la población”, opinó la investigadora.



Añadió que “este cese le sirvió al Gobierno para entender que no debe dejar temas sueltos y sujetos a la interpretación de las partes”.



Además de la prórroga del cese del fuego, el documento publicado por ambas partes incluye el compromiso de esa guerrilla de suspender los secuestros con fines económicos de manera temporal, aunque durante el pasado ciclo ya se habían comprometido a abandonar esa práctica a partir del 30 de enero.



Este acuerdo incluye la liberación de las personas que están en cautiverio, que según la lista que tiene la delegación de Gobierno en su poder, son tres, de 26 que había cuando finalizó la ronda anterior en México.

Según los datos que nos entregó la Policía, esa lista inicial se ha reducido a tres personas, hay 23 que se encuentran en libertad.

TWITTER

“El cese rige desde anoche, es decir que esta práctica debe parar, no solamente al futuro, sino desde ya. (...) Según los datos que nos entregó la Policía, esa lista inicial se ha reducido a tres personas, hay 23 que se encuentran en libertad o que no están en la lista por diferentes razones”, explicó el senador y delegado del Gobierno en la mesa, Iván Cepeda.



Delegación del Gobierno señala que, según información de la Policía, hay tres personas privadas de la libertad. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Sin embargo, según el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en declaraciones a Efe, no hay un plazo definido y estas liberaciones podrían “demorarse unos días en producirse”. No obstante, dijo que mantener personas en cautiverio viola la tregua.



De ahí que la Defensoría del Pueblo haya realizado un nuevo llamado a la mesa tras la prórroga. “En el desarrollo de la prórroga del cese del fuego, le reiteramos al Eln la imperiosa necesidad de que informe el número de personas que tiene en su poder”, señaló el defensor Carlos Camargo Assis, y añadió que en lo corrido del 2024 contabilizan el secuestro de 12 personas, siete de ellas en zonas donde tienen presencia el Eln y las disidencias de las Farc.



Aunque desde la mesa no confirmaron o negaron si con este acuerdo los secuestros de otro tipo serán considerados violaciones del cese, en el protocolo de acciones específicas se reafirma que están prohibidas todas las acciones contenidas en el Derecho Internacional Humanitario, que incluyen las retenciones o tomas de rehenes de cualquier tipo.



Y es que para Carlos Velandia, excomandante del Eln y ahora promotor de paz, el que el Gobierno haya permitido que la dejación del secuestro sea solo un acuerdo temporal es un error que puede tener consecuencias y que no deja bien parados a los negociadores.



“La pausa por 180 días en la aplicación del secuestro es meter en el letargo una práctica ignominiosa que se esperaba debía quedar proscrita en este sexto ciclo. Aunque es de buen recibo, este cese no representa un avance significativo del proceso de paz en curso, por cuanto se repite en la búsqueda de alivios a la violencia, pero no avanza hacia la terminación del conflicto armado”, dijo en su cuenta de X.

Fondo para la paz

Se selló compromiso relacionado con el financiamiento, pero prohibición de las retenciones solo tendrá carácter temporal. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Uno de los acuerdos que resultó de esta ronda fue la creación de un fondo multidonante que tendrá recursos provenientes de la comunidad internacional estará vigente por un año.



“Se crea un fondo multidonante de paz para este proceso que se abordó con transparencia y con la participación de todos, y con respecto a las normas nacionales e internacionales”, dijo Grabe durante el evento de clausura del sexto ciclo.



Los delegados del Gobierno en la mesa de negociación detallaron que estos recursos tienen como objetivo aportar únicamente a asuntos que tengan que ver con la paz y que no se usarán para financiar frentes de guerra.



“Es para todas aquellas (actividades) que están ligadas a los acuerdos, esto significa, entre otros temas, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, las labores humanitarias y las actividades que tienen que ver con el cese del fuego”, agregó Cepeda.



No obstante, este ha sido uno de los temas que más han generado polémica en la mesa debido a que la posición del Eln, y fundamentalmente de ‘Antonio García’, su comandante, es otra. En múltiples mensajes publicados en su cuenta de X, el jefe guerrillero ha insistido en que se debe hablar de financiación directa para ese grupo y que esta debe provenir del extranjero.



“Por primera vez en la historia de estos procesos se crea este tipo de fondos para soportar, para fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos. Entonces no solamente están presentes los países garantes, los acompañantes y las Naciones Unidas, sino que es un fondo que está abierto para que otros donantes ayuden. (...) Somos conscientes y responsables de asumir con toda la transparencia el manejo del aporte de estos donantes”, dijo ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación del Eln.



Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), este es un acuerdo positivo que abre la puerta para que se avance en la terminación del conflicto.



‘Pablo Beltrán’, comandante del Eln. Foto: Oficina Comisionado de Paz

“Es un mecanismos que tendrá que establecer en algún momento, es uno de los puntos de la agenda, y me parece correcto que se haga; obviamente, si el Eln decide dar ese paso hacia la terminación del conflicto. Será importante para la implementación de los acuerdos y clave en un eventual proceso de reincorporación”, opinó Restrepo.

Otros acuerdos

Junto con este asunto, las partes acordaron la creación y puesta en marcha de un observatorio sobre las formas del paramilitarismo. El objetivo de este punto, según la mesa, es establecer una instancia que realice “estudios e investigaciones objetivas” sobre las formas del paramilitarismo en Colombia y su influencia en el conflicto armado.



Este tendrá la responsabilidad de crear boletines, mapas de situación y de análisis, informes prospectivos, instrumentos de prevención y protección y de emitir recomendaciones a la mesa de diálogos para la paz.



Además, firmaron el protocolo de evaluación del cese del fuego, el acuerdo sobre la continuidad de la fase de diseño de la participación –que se debe retomar en abril– y un pacto sobre cómo se van a manejar las comunicaciones dentro y fuera de la mesa.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA