La más reciente encuesta de Invamer reflejó que en diciembre de este año el 71 por ciento de los encuestados -que fueron 1.200 personas- considera que la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla o de los grupos armados organizados en Colombia es insistiendo en dialogar hasta llegar a acuerdos de paz.



Por el contrario, el 26 por ciento de quienes respondieron la encuesta piensan que la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla o de los grupos armados organizados en Colombia es derrotarlos militarmente y no dialogar con ellos.



Uno de los putos más importantes está en las negociaciones con la guerrilla del Eln, en referencia a esto, el 63 por ciento de las personas consultadas respondió que sí está de acuerdo con volver a abrir una mesa de conversación con este grupo armado, al contrario, el 34 por ciento no está de acuerdo con reiniciar diálogos.



Otro de los interrogantes que planteaba la consultora es si "¿la implementación del acuerdo de paz con las Farc va por buen camino o por mal camino?", frente a esto, el 46 por ciento lo ve por mal camino, mientras que el 42 por ciento considera que va por buen camino.



En la posición del Gobierno Nacional y el cumplimiento de lo acordado, Invamer consultó si las personas creen que el Ejecutivo va a cumplir con lo pactado.



En esto, el 49 por ciento sí cree en que se cumpla con lo firmado, en contraste, el 48 por ciento no cree que se va a cumplir.





