Con la publicación de los protocolos para el cese del fuego con el Eln, que arrancará en firme el próximo 3 de agosto, también se conocieron las directrices sobre el tratamiento de situaciones o acciones críticas que puedan afectar el acuerdo.



(Además: Así funcionará la participación de la sociedad en proceso de paz con el Eln).

Como se anunció el pasado 9 de junio, el mecanismo de monitoreo y verificación estará conformado por 32 instancias —una de carácter nacional, nueve regionales y 22 locales— y por miembros del Gobierno (incluye la Fuerza Pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Eln, la Iglesia y la ONU. Los protocolos indican que la sede principal se instalará en Bogotá, y que las oficinas regionales estarán en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Valledupar y, por último, en Soacha.



Además, las 22 sedes locales se establecerán en las cabeceras de 22 municipios en los que el conflicto ha generado afectaciones a la población civil, como Tibú (Norte de Santander), Tame (Arauca), Inírida (Guainía), Istmina (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tucarro (Nariño).



“No son los únicos, no se trata de restringir ese mecanismo a unos cuantos municipios, pero sí donde habrá la posibilidad de que la ciudadanía o las organizaciones puedan presentar casos en la situación de que haya eventuales violaciones”, explicó el senador Iván Cepeda.



Ligado a este mecanismo estará la veeduría social —integrada por personas y organizaciones del territorio—, cuya función será, en términos simples, alimentar a las instancias locales con “información verificable y objetiva” sobre violaciones a la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes. Como lo definen otros protocolos, esto lo hará con la articulación de la Iglesia y de la Misión de Verificación de la ONU.



(Le puede interesar: Protocolos del cese del fuego entre el Gobierno y el Eln: así funcionarán).



Entre los actos prohibidos y que tendrán que ser reportados se incluyen las confrontaciones armadas, obstaculizar las labores del mecanismo, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes e incurrir en perfidia o en actos prohibidos en el DIH como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.



Una vez las instancias locales tengan la información, tendrán que reportarla a la oficina regional, desde donde uno de sus integrantes junto con el representante del Gobierno o con el enlace de comunicaciones del Eln, la Iglesia —que también podrá reportar hechos— y de la Misión de Verificación de la ONU verificarán la información y la reportarán a la instancia nacional.



“También estaremos activos para evitar que haya infracciones o violaciones al cese del fuego, es decir, para ejercer una labor de carácter preventivo junto a las comunidades, que asegure estabilidad y protección a todos sus habitantes”, indicó monseñor Héctor Henao, delegado de la Iglesia en la negociación.



(Siga leyendo: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’).



Tras el análisis del hecho, esta llegará a la mesa, única instancia que podrá determinar una posible suspensión del cese. En este punto persisten las dudas sobre la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, algo que Carlos Ruiz Massieu, jefe de la delegación del organismo en Colombia, confía en que ocurra antes del 3 de agosto y de esta forma poder realizar la verificación de la tregua.



“Ahora el Consejo está abocado a la discusión de la expansión de la Misión para esos efectos. Yo lo que puedo decir es que si bien ahora no ha dado todavía el mandato, está inmerso en esa interacción, que siempre la hay entre los miembros, para determinar las modalidades de ese mandato”, dijo Ruiz Massieu días atrás.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias