La grave denuncia del fiscal Francisco Barbosa sobre un supuesto plan para atentar contra su vida prendió las alarmas y generó la primera gran prueba para el mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego. Si bien no es el primer hecho reportado y analizado por esta instancia en los 7 días que lleva la tregua, sí es el que mayor gravedad reviste.



(Además: ¿Cuáles serán los temas principales en el cuarto ciclo de negociación con el Eln?).

Aunque desde el Eln insisten en que la denuncia es falsa, lo cierto es que desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz le solicitaron al mecanismo el trámite del caso “a la mayor brevedad” y, de hecho, los miembros del mecanismo -que se han reunido todos los días desde su instalación- ya analizan el episodio para determinar si se puede considerar un incidente o no.



Esta instancia nacional -la encargada de revisar los casos reportados por las demás oficinas- está conformada por dos representantes del Gobierno -es decir, Fuerza Pública y oficina del Alto Comisionado para la Paz-, dos integrantes designados por el Ejército de Liberación Nacional, un delegado de la Iglesia y cuatro funcionarios de la Misión de Verificación de la ONU, organismo que lidera el mecanismo.



El nombre de todos los representantes de las partes en este nivel del mecanismo no se han revelado, sin embargo, se sabe que, por ejemplo, del lado de la Iglesia aparece monseñor Hector Fabio Henao, delegado permanente por parte de la Iglesia en la mesa. También estarán en el proceso de verificación, pero en diferentes niveles, monseñor Darío de Jesús Monsalve y monseñor Ómar Sánchez.



Por el lado de la guerrilla, aparecen los nombres de Bernardo Tellez, uno de los mandos del frente de Guerra Norte y que ingresó al Eln a principios de los años noventa, y Gustavo Martínez, nombrado parte de la dirección nacional de la organización en el IV Congreso realizado en 2005.



También aparece en las fotografías de la instalación del mecanismo Isabel Torres, integrante de la delegación de diálogos del Eln desde el año 2017.



Asimismo, por el lado del Gobierno aparecen el almirante (r) Orlando Romero Reyes y la coronel de la policía Lurangeli Franco. Finalmente, la Misión de Verificación de la Onu se abstuvo de revelar los nombres de los integrantes del mecanismo por razones de seguridad.



(Le puede interesar: 'No más palos en la rueda para la paz total': el mensaje de Rodrigo Londoño al Fiscal).

Facebook Twitter Linkedin

Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego. Foto: Misión de la ONU en Colombia

¿Cómo funciona el mecanismo?

El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) está conformado por 32 instancias —una de carácter nacional, nueve regionales y 22 locales— y por miembros del Gobierno (incluye la Fuerza Pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Eln, la Iglesia y la ONU.



En total, 213 personas componen el mecanismo, que ya cuenta con una oficina nacional -entró en funcionamiento el pasado 9 de agosto-. A la fecha, y según le confirmaron varias fuentes a este diario, las oficinas regionales de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Valledupar y, por último, en Soacha, aún no se han instalado.



Tampoco se han instalado las 22 oficinas locales, sin embargo, en aquellos municipios el proceso para reportar cualquier hecho se puede hacer a través de las parroquias y oficinas locales de la Misión de Verificación de la Onu.



Ligado a este mecanismo está la veeduría social —integrada por personas y organizaciones del territorio—, cuya función es, en términos simples, alimentar a las instancias locales con información verificable sobre violaciones a la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes. Como lo definen los protocolos, la veeduría trabaja en articulación de la Iglesia y de la Misión de Verificación de la ONU.



(Siga leyendo: Shottas y Espartanos anuncian tregua de 30 días en Buenaventura: Comisionado de Paz).



Una vez las instancias locales tengan información sobre un hecho que pueda ser violatorio de la tregua o que puede generar un incidente, su deber es reportarla a la oficina regional, desde donde uno de sus integrantes, junto con el representante del Gobierno o con el enlace de comunicaciones del Eln, la Iglesia —que también podrá reportar hechos— y de la Misión de Verificación de la ONU verifica la información y la reporta a la instancia nacional.



“Este MMV analizará de manera imparcial los hechos que se presumen como incumplimientos a las reglas, compromisos y prohibiciones acordados entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así mismo, elaborará una evaluación del CFBTN, sus posibles incidentes, trámite, recomendaciones, informes y todo aquello necesario para el cumplimiento de su mandato”, se lee en los protocolos.



Es desde allí que se emiten los conceptos sobre si el episodio reportado es un incidente que viola el acuerdo. Estos serán entregados en informes mensuales a la mesa de negociación y, según le confirmaron a este diario miembros del mecanismo, cualquier comunicación se hará a través de las delegaciones. “El mecanismo es una instancia técnica”, le dijeron a EL TIEMPO. Según los protocolos firmados entre el Gobierno y el Eln, solo la mesa podrá determinar una posible suspensión del cese.



En el caso del fiscal, será directamente a la instancia nacional la encargada de evaluar el episodio. “Esta, al igual que todas las demás reportadas, se tratará con la mayor rigurosidad”, le dijo a este diario un miembro del mecanismo sin revelar mayor detalle sobre el proceso de verificación.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias