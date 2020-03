Solo la mitad de mujeres excombatientes han accedido a formación

Apenas poco más de la mitad de las excombatientes activas en procesos de reincorporación han accedido a formación académica. Entre las dificultades que tienen para estudiar y también para trabajar están la maternidad, la falta de flexibilidad en horarios, los costosos desplazamientos en sus territorios, la estigmatización social y la validación de saberes.

“Ni un hijo ni una hija más para la guerra implica acciones que garanticen la implementación del acuerdo de paz”, dice, en un tono suave pero firme, Verónica, una de las 3.029 mujeres excombatientes que están en transición a la vida civil, según la base de datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).



De estas, apenas 1.208 han accedido a formación académica: 236, a educación básica primaria; 627, a básica secundaria; 334, a media vocacional; 8, a tecnologías; y solo 3, a carreras profesionales, según el informe Avances de Género y Reincorporación elaborado en febrero de este año por la ARN.

Verónica, de 37 años, afirma que “en la implementación es donde han surgido los problemas”, ya que, aunque han recibido dinero de cooperación internacional, cuando estas agencias llegan a los territorios se encuentran con las dificultades de los espacios territoriales.



“Cooperación no puede construir, no puede arrendar y no puede invertir donde no hay estabilidad”, dice. Ella tiene el proyecto de confección Tejiendo Paz, que “no se puede llevar a cabo porque cooperación no puede dar un dinero para unas máquinas si no hay luz en mi espacio territorial de reincorproación”.



En Icononzo, el municipio de Tolima donde está su espacio territorial, no se ha resuelto el problema de suministro eléctrico. También allí funciona La Roja, un proyecto productivo que consiste en la elaboración de cerveza artesanal y que ha sido autogestionado por exintegrantes de las Farc.

“Por ejemplo, La Roja no puede funcionar si no hay agua, y eso solo se resuelve si se garantiza la compra del terreno y si hay cómo agenciar la luz, el agua, el uso del suelo”, agrega.



Verónica trabaja en ese emprendimiento, en el cual hay pocas mujeres. Considera que esto se debe a que los horarios son extensos y no tienen dónde dejar a sus hijos.



Otra dificultad que tienen las excombatientes, según cuenta Johana Ortega, consejera departamental en Antioquia de la Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidad de la Farc, es que “ha sido más fácil el desembolso de dinero para proyectos individuales que colectivos y su apuesta es la reincorporación colectiva y comunitaria”.



En la validación y homologación de saberes y conocimientos también han surgido problemas. Médicas, enfermeras, comunicadoras, zootecnistas, odontólogas y artistas son oficios que desempeñaron algunas mujeres durante el conflicto. “Es muy difícil formalizar nuestros conocimientos en una institución educativa, podemos tener la experticia, pero no se nos reconocen los saberes”, afirma Verónica.



La posibilidad de ser madres también se ha convertido en un obstáculo. Esto tiene su origen en que aún en el país se considera que emplear a una mujer tiene un costo más alto, pues se cree que ella puede quedar embarazada y acceder a una licencia de maternidad.

Pero en el caso de las desmovilizadas hay un obstáculo adicional. Según el estudio ‘El mercado laboral de los desmovilizados: evidencia de la discriminación invisible y de género’, elaborado por la Universidad de los Andes, las excombatientes afrontan discriminación por haber “incumplido” su “rol tradicional en la sociedad”; es decir, el prejuicio según el cual al haber sido partícipes del conflicto “reflejan un comportamiento autoritario y no familiar, contrario al estereotipo femenino tradicional”.



Según Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, en el Consejo Nacional de Reincorporación adoptaron un componente específico de enfoque de género y diseñaron un proyecto para las mujeres que “por ahora está llegando a cinco de los 24 ETCR”.



Dice que ha conseguido tres millones de dólares de parte del Fondo de Estabilización de la Paz de la ONU y que se diseñó un proyecto con tres componentes: proyectos productivos, cuidado de los niños y capacitación en nuevas masculinidades para las parejas de estas mujeres.



También hay avances en acceso a salud y pensión. El 99,5 por ciento de las exintegrantes de las Farc están afiliadas a salud y 83,8, a pensión.



Johana Ortega, desde su labor en Antioquia, asegura que “no se puede desconocer que se estén haciendo avances en enfoque de género, pero ha sido difícil porque no hay espacios efectivos en los que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres”.

Apoyo económico

Frente a la reincorporación económica de las excombatientes, la ARN mostró avances. Por ejemplo, 47 de los 48 proyectos productivos colectivos aprobados cuentan con participación de mujeres. Sobre los proyectos productivos individuales, el 24 por ciento tiene participación de mujeres.



Igualmente, 2.672 de las exFarc recibieron asignación mensual y 233 acceden a renta básica, que es un apoyo que da el Gobierno a los excombatientes por el 90 por ciento de un salario mínimo.



ALEJANDRA ZAPATA QUINCHIA

Escuela de Periodismo EL TIEMPO

En Twitter: @EscuelaELTIEMPO