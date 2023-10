Comisionado Rueda aclara que regreso de Mancuso depende de Estados Unidos

Con un breve comunicado, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le respondió a Salvatore Mancuso frente a su mensaje de que estaba a la espera de las gestiones del gobierno de Gustavo Petro para regresar al país y asumir labores de gestor de paz y la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela.



El comisionado Rueda dejó claro que el regreso del excomandante paramilitar a Colombia “depende de las determinaciones que tomen las autoridades norteamericanas”. En esa línea también se dejó claro que, cuando regrese, Mancuso tendrá que surtir un proceso ante las autoridades colombianas antes de asumir sus tareas de gestor.



“Hay asuntos relevantes para este caso que son competencia de los organismos judiciales colombianos y que deben surtir su trámite”, declaró Rueda, que recordó que la figura de gestor de paz “provee que los procesos penales que vincule a personas designadas por el Gobierno no serán suspendidos y estas personas deberán ponerse a disposición de las autoridades judiciales en todo momento que sean requeridos”.

Salvatore Mancuso ante la JEP. Foto: JEP

En ese sentido, se señaló que de ninguna manera se ha buscado que con el reconocimiento de gesto se interfiera en los procesos que Salvatore Mancuso tiene en Colombia y en Estados Unidos.



Luego, se señaló que se viene adelantando las labores para el que fue una de las figuras más importantes de las Autodefensas Unidad de Colombia venga al país y cumpla con sus labores de gestor. Para esto se está trabajando de la mano con ente nacionales e internacionales.



Entre los puntos trabajados están la seguridad jurídica y física de Mancuso, y un seguimiento a lo que este haga. Como parte de este punto, Rueda señaló que se ha venido esbozando una hoja de ruta para la colaboración del extraditado por delitos relacionados con el narcotráfico.



“Como gestor de paz deberá desarrollar en términos de aportes concretos a la comprensión de la verdad del fenómeno paramilitar, sus efectos culturales y políticos, y el diseño de propuestas para las garantías de no repetición”, recordó el comisionado.



En ese sentido se agregó que Salvatore Mancuso tendrá que ayudar en temas de exhumaciones, búsqueda de desaparecidos y tierras despojadas. Asimismo será importante la presencia del exparamilitar, de acuerdo con Rueda, en las mesas técnicas sobre cómo debe abordarse la situación de los exparamilitares en el marco de la ley de justicia y paz.

#Atención 🚨| Comunicado: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz desarrolla protocolo de garantías para gestorías de paz. Lee acá: https://t.co/F7Y9bsa9ev pic.twitter.com/IdIW4dXBiv — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 5, 2023

“La Oficina del alto comisionado para la Paz reitera su disposición de colaborar y aportar, en el marco de su mandato legal, el avance de la verdad y la justicia restaurativa para las víctimas de las violencias, componentes esenciales de nuestra apuesta de paz integral para Colombia”, concluyó Rueda.