Este viernes, el Gobierno tomará la decisión si se reanuda o no la mesa de diálogo con el Eln y para esto tendrá en cuenta las acciones que haga esa guerrilla en los próximos tres días sobre la suerte de los secuestrados que tiene en su poder.

Así lo dijo a EL TIEMPO el comisionado de paz, Miguel Ceballos, este martes en un Facebook Live. "El Eln tiene tres días para mostrar si tiene voluntad de paz", afirmó el comisionado y agregó que la decisión de esa guerrilla de liberar, tal como lo anunció también este martes, de manera unilateral a las nueve personas, que secuestró a comienzo de agosto, "da luces" sobre este punto.



Ceballos explicó que el Eln pedía unos garantes internacionales para que se diera ese operativo de liberación, a lo que no accedió el Gobierno porque eso "podría parecer a que se está negociando y el gobierno nacional no negocia secuestros. El Eln debe liberar los secuestrados bajo su responsabilidad”.



Si no se producen esas liberaciones, para el comisionado de paz, el Eln "enviaría un mensaje contradictorio sobre la voluntad que tiene para continuar las negociaciones de paz" que se venían adelantando en La Habana, donde todavía permanecen sus negociadores.

"Si el Eln dilata la entrega sería un hecho triste y desafortunado, eso significaría que no quiere continuar con la mesa. En este momento el país necesita un gesto", dijo Ceballos.



El 30 de marzo de 2016 se pactó la agenda de negociación entre el gobierno Santos y el Eln, tras un par de años de contactos exploratorios. Sin embargo, el inicio de la negociación se vio retrasado por la negativa de la guerrilla a entregar a Odín Sánchez, excongresista que había plagiado el frente occidental de ese grupo armado ilegal.



El comisionado Ceballos afirma que así como el gobierno Santos exigió esa liberación, bajo el gobierno Duque, aunque "tiene una voluntad de diálogo clara", no es posible que se reanuden unos diálogos si el Eln mantiene secuestrados en su poder, lo que incluye no solo los 9 plagiados en agosto, sino en total a unas 19 personas secuestradas.



"El presidente Iván Duque advirtió que esta administración no negocia secuestros, y el Eln no puede esperar que el gobierno ceda en condiciones políticas bajo la presión de liberar secuestrados", insistió Ceballos.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com