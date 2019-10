Cualquier amparo de Cuba al Eln atenta contra la paz: Comisionado

El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Gobierno colombiano lleva siete meses esperando una respuesta de Cuba a la solicitud de extradición de tres miembros del Eln que están pedidos por unos jueces nacionales.



Dijo que el Gobierno no puede desconocer la petición de la justicia y que los protocolos de ruptura del proceso nunca pueden estar por encima de obligaciones superiores del derecho internacional.

La decisión de un juez de pedir en extradición a dos miembros del Eln que están en Cuba ¿qué trascendencia internacional puede tener?

Un juez de ejecución de penas de Antioquia adicionó el número de personas del Eln solicitadas en extradición al Gobierno de Cuba. Hay que recordar que en junio de este año otro juez, de Arauca, solicitó la extradición de Alirio Sepúlveda.



En ese sentido, quien hace la solicitud de extradición es un juez, por una razón, y es que las órdenes de captura contra los miembros del Eln fueron activadas una vez se revocó la mesa de diálogo, tras el acto terrorista en el que fueron asesinados 22 cadetes de la policía.



¿Significa que el Gobierno está cumpliendo la orden de un juez?

Significa que con cualquier renuencia frente a una solicitud de extradición, no se le está diciendo que no solamente al Gobierno colombiano, sino a la propia justicia colombiana y, lo más importante, a las víctimas.



Hay que recordar que María Cecilia Mosquera, quien es la líder de las víctimas de Machuca, que mañana (hoy) se cumplen 21 años de la masacre, le ha insistido a Cuba en la entrega de esas persona, pues es parte de la satisfacción a las víctimas.



¿Y ha habido respuesta de Cuba a la petición de extradición?

No. Como lo ha manifestado el Canciller (Carlos Homes Trujillo), después de siete meses de haber agotado todos los canales diplomáticos, a través de comunicaciones respetuosas enviadas con funcionarios, no la hemos recibido. Hasta hoy no hay una respuesta oficial de Cuba.



¿Enviaron funcionarios a llevar la solicitud?

El Canciller envió personalmente a funcionarios a entregar solicitudes desde hace ya varios meses. Pero tampoco se puede olvidar que hay circulares rojas de la Interpol contra miembros del Eln, que también obligan el Gobierno de Cuba, independientemente de que nosotros pidiéramos o no la extradición.



Las circulares rojas hacen parte de una obligación que tiene Cuba con el cumplimiento de los tratados de Interpol.



¿Eso quiere decir que el Gobierno cubano está obligado entregarlos?

Está obligado por el derecho internacional. Y aquellos que argumentan algunos protocolos de ruptura del proceso, olvidan que los protocolos nunca pueden estar por encima de obligaciones superiores del derecho internacional que incluyen la defensa de los derechos humanos, en este caso de los 22 cadetes asesinados o de las víctimas de Machuca.



En este caso, el Gobierno colombiano no puede en ningún momento privilegiar unos protocolos de rompimiento que fueron irrespetados por el propio Eln al cometer delitos de lesa humanidad.

En otras palabras, ¿usted considera que no hay protocolos?

No hay protocolo que ampare la comisión de un delito de lesa humanidad como el que está cometiendo el Eln y no hay protocolo que pueda pasar por encima de la obligación que tienen todos los Estados, incluido Cuba, de combatir el terrorismo.



¿La petición a Cuba no es política sino judicial?

Exactamente, esa decisión judicial no se puede pasar por alto por el Gobierno Nacional. No la puede desconocer porque es la decisión del juez que está pidiendo la entrega de unas personas porque tienen condenas.

Pero ¿qué va a pasar si ya llevan 7 meses esperando una respuesta?

Ahí hay un tema importantísimo y es el más delicado de todos, Cuba es uno de los garantes de la implementación del acuerdo con las Farc y, en ese sentido, debe ser muy clara en el cumplimento de su rol como garante de la implementación del acuerdo con las Farc.



En este caso, esa claridad debe estar relacionada con la permanencia o no de los comandantes del Eln en la isla, por una razón, y es que ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘Romaña’ en su video anuncian una alianza con el Eln, que hasta el día de hoy no ha sido ni desmentida ni desvirtuada por el Comando Central del Eln.



Eso significa que cualquier amparo que se les dé a los miembros del Eln, que de acuerdo con el propio ‘Iván Márquez’, tienen una alianza con esa nueva banda criminal, atenta directamente con la implementación y con el buen éxito del proceso de paz, porque ha sido el propio ‘Márquez’ quien ha desafiado la implementación de ese acuerdo con la retoma de las armas.



Este tema no es de su resorte, ¿pero esto puede afectar las relaciones entre Colombia y Cuba?



Le respondo parafraseando al presidente Duque, y es lo siguiente, el Presidente en dos entrevistas internacionales ha dicho con toda tranquilidad a Cuba, que está en manos de ese país, el definir si privilegia la relación con un grupo de criminales confesos, o si privilegia la relación con Colombia.



¿Para ustedes la conclusión es que el Eln cerró la puerta al proceso de paz y ahora tiene enredadas las relaciones de Colombia con Cuba?



El Eln con su comportamiento del acto terrorista del 17 de enero, donde asesinó a 22 cadetes, no solo está cerrando la puerta a la paz, sino que está demostrando con su conducta que pasa por encima de los compromisos internacionales y de los países que han apoyado la paz en Colombia.

¿Qué dice el embajador de Cuba?

El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, en diálogo con periodistas aseguró este jueves que en la isla no se protege a criminales y que su gobierno está preparando la respuesta ante la solicitud colombiana de extradición de los miembros del Eln.



Ponce destacó que la diplomacia cubana no se hace a través de los micrófonos, porque es serena, seria y responsable.



Ante la pregunta de que si es cierto que Cuba está protegiendo a criminales, dijo que no y agregó: “Creo que se sabe exactamente qué es lo que está pasando”.



Sobre la petición colombiana de extradición de miembros del Eln, dijo que “la solicitud ha sido atendida debidamente y se le dará respuesta en su momento adecuado. Nosotros queremos preservar las relaciones”.

