Gobierno tras mensaje del Papa: 'El secuestro no puede ser avalado por ningún motivo'

Después de conocerse el secuestro del registrador de Chocó, Jefferson Elías Murillo, y que el papa Francisco clamó por la liberación de todos los secuestrados en Colombia, la oficina del alto comisionado para la Paz rechazó esta práctica y dijo que no puede ser avalada por ningún motivo.



Además, hicieron un llamado a las organizaciones criminales para que, al igual que el Eln, suspendan la práctica del secuestro.



"Reiteramos nuestra condena al secuestro y la obligación que tienen los organismos de seguridad y justicia de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de prácticas independientemente del nivel de negociaciones o conversaciones que tengan con la oficina del alto Comisionado, velando eso sí, por la preservación de la vida y demás derechos y libertades de las personas", informaron desde la oficina en la mañana de este domingo 7 de enero.



Reiteramos nuestra condena al secuestro y la obligación que tienen los organismos de seguridad y justicia de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de prácticas independientemente del nivel de negociaciones o conversaciones que tengan con la Oficina del Alto Comisionado,… — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) January 7, 2024

Y agregaron que la paz "debe fortalecer la seguridad de la población civil y no es pretexto para la inacción de la Fuerza Pública".



No obstante, no se refirieron puntualmente al secuestro del funcionario de la Registraduría.



De otro lado, desde la entidad encargada de los procesos de paz que adelanta el Gobierno con grupos ilegales, destacaron el llamado que hizo el papa Francisco en el Ángelus.

"Uno de los resultados del quinto ciclo de negociaciones con el Eln fue la incorporación de la práctica del secuestro como violataria del DIH, ese logro debe hacerse extensivo a todos los grupos con los cuales haya algún desarrollo de conversaciones por parte del Gobierno nacional a través de la oficina del alto comisionado. Celebramos entonces la petición Papal. El secuestro no puede ser avalado por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia", señalaron.



Lo anterior, teniendo en cuenta que el Eln acordó con el Gobierno que desde el 30 de enero suspenderá la práctica del secuestro y prorrogará el cese bilateral del fuego en medio de las negociaciones de paz.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA