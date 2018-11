Comisión de Paz pide a Duque autorización para hablar con Eln en Cuba

Luego de su viaje a la región del Catatumbo, los miembros de la Comisión de Paz del Congreso enviaron una carta al presidente Iván Duque para que los autorice a viajar a La Habana, Cuba, para hablar con la delegación de paz del Eln que sigue en la isla.

Los congresistas dicen que este fin de semana se cumplieron 54 días desde que los negociadores de esa guerrilla los invitaron a realizar un encuentro en La Habana.



"Este encuentro aún no se realiza, no obstante nuestro enorme interés de servirle a la paz y al fortalecimiento de nuestras instituciones. Presidente, respetuosamente reiteramos nuestra solicitud para que autorice a la Comisión de Paz del Senado a explorar en La Habana los planteamientos del Eln", se lee en la carta de la Comisión dirigida al mandatario.



Los congresistas también le piden a Duque un encuentro con una delegación de miembros de la Cámara y el Senado que integran la Comisión de Paz con el fin de "expresarle los elementos con lo que creemos podemos ayudar a reactivar el proceso de diálogo".



Los miembros de la Comisión de Paz que visitaron el Catatumbo y suscriben la carta son Iván Cepeda del Polo; Richard Aguilar, de Cambio Radical; Pablo Catatumbo, Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, de Farc; Antonio Sanguino y León Fredy Muñoz, de Alianza Verde; Alberto Castilla, del Polo; Andrés Cristo, del partido Liberal; John jairo Hoyos, del partido de la U, y María José Pizarro, de Decentes, entre otros.



Después de hablar con las comunidades y visitar la zona de reincorporación de excombatientes de la exguerrilla de las Farc, los miembros de la Comisión de Paz dicen que "el clamor del campesinado", en esta región históricamente olvidada por el Estado "es uno solo: pasar, de una vez por todas, la página de la guerra que ha dejado

más de 8 millones de víctimas en todo el país".



El presidente Duque ha dicho que su posición sobre los diálogos de paz con el Eln no va a variar sino hasta que esa guerrilla deje de delinquir, especialmente hasta abandone el secuestro y atentados a la infraestructura. De hecho, según el Gobierno, esa organización armada todavía no ha dicho nada de 10 secuestrados que tendría en su poder.



El Gobierno, a través de la Cancillería, ha hecho un reiterado llamado los últimos días al Gobierno de Cuba para que explique cuál es la condición de Nicolás Rodríguez Bautista, 'Gabino', el jefe máximo del Eln, en la isla. Este comandante guerrillero fue nombrado como jefe de la delegación de paz de la insurgencia, en la que sería una jugada para eludir las circulares rojas que tiene en su contra.



El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, también por intermedio de la vía diplomática, le pidió al gobierno cubano que aclare cuál es el papel de 24 personas que tenían la condición de negociadores, pues el Eln señaló que de ellos, solo 10 conservarán el estatus de negociadores. “Esto es importante que lo responda oficialmente Cuba”, ha insistido Ceballos.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticia