Márquez y el ‘Paisa’, incógnitas para la cumbre de dirección de Farc

Tras un año de conformación como partido político, la dirección de la Farc tiene este fin de semana –desde este viernes y hasta el domingo– un encuentro clave.

En primer lugar, porque será el momento para evaluar la marcha de la colectividad y la implementación del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016 para dar por terminada una existencia de 52 años como guerrilla. Y en segundo lugar, porque será el momento para saber si Iván Márquez y el ‘Paisa’ (Óscar Montero) atenderán el llamado del partido.



Hace por lo menos un par de meses que nadie sabe del paradero de los dos exjefes guerrilleros, que se encontraban en la zona de reincorporación de San Vicente del Caguán, Caquetá, ubicada concretamente en la vereda Miravalle.

Los dos, como parte de la dirección colegiada de la Farc –integrada por 111 miembros–, fueron citados a la reunión que arranca este viernes en Bogotá.



Miembros del partido han reconocido en varias entrevistas que no saben de la ubicación exacta de Márquez ni del ‘Paisa’, pero que esperan que se presenten al encuentro de la dirección.



La pregunta que ronda en el ambiente desde hace varios días es qué pasará con estos dos exjefes guerrilleros si se mantienen al margen y, lo más grave, sin dar rastro de su paradero.



EL TIEMPO le transmitió la inquietud al jefe del partido, Rodrigo Londoño, Timochenko. ¿Si Márquez y el ‘Paisa’ no se presentan a la reunión, la Farc los considerará disidentes?, le preguntó este diario.



Londoño respondió que el partido se rige por sus estatutos, y puntualizó: “Allí están establecidas normas, sanciones y casos de expulsión”. El jefe de la Farc indicó que hasta el momento “no está planteada la expulsión de ninguno de los compañeros que no pueda asistir” al encuentro de la dirección y que la postura del partido es “esperar con confianza en la militancia y denunciar los hostigamientos” que le han impedido a esa militancia “desarrollar normalmente sus tareas”.



Precisamente, el miércoles, la comisión de paz del Congreso, de la que además hace parte el senador de la Farc Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), acordó que una delegación viajará la semana próxima a la zona de reincorporación de Miravalle, para conocer de primera mano qué está pasando allí.

El enlace con la JEP

Como otros exjefes de la exguerrilla de las Farc, Márquez y el ‘Paisa’ se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y aunque tienen movilidad libre por el país mientras llega la condena de este sistema judicial, están obligados a pedir permiso para salir del país.



Fuentes de la JEP le dijeron a EL TIEMPO que los abogados que representan a los dos exguerrilleros en el proceso por secuestro que les abrió esa instancia están en permanente contacto con la jurisdicción y que hasta ahora no han hecho ninguna solicitud de Márquez o el ‘Paisa’ para dejar el país.



Si los exguerrilleros hubieran salido de Colombia, estarían violando el régimen de condicionalidad de la JEP y quedarían expuestos a perder los beneficios judiciales que esta otorga.



Márquez, además de hacer parte de la dirección colegiada del partido Farc, integra el Consejo Nacional de la colectividad.



Este viene siendo la máxima instancia del partido, y además de Márquez están Timochenko, quien es el presidente; Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Julián Gallo, Ricardo Téllez, Pastor Alape, Bertulfo Álvarez, Mauricio Jaramillo, Sandra Ramírez, Erika Montero, Victoria Sandino, Liliana Castellanos, Benkos Biojó y Jairo Estrada.



