¿Cómo es encontrarse con Santos en otra ciudad del mundo?

El pasado martes, al mediodía, la colombiana Melissa Zuleta Bandera se sentó en una banca del Jardín de las Tullerías, en el centro de París (Francia), como lo hace usualmente, pues queda cerca de la universidad donde adelanta una maestría en estudios de moda. Ese día, sin embargo, tuvo un encuentro inesperado.



“Estaba en mi celular cuando alcé la mirada y vi a un tipo trotando, en dirección hacia donde yo estaba”, cuenta. Eso, por sí mismo, no es raro, pues según cuenta mucha gente usa ese parque para hacer ejercicio. “Pero el tipo se me pareció a Santos, así que me quedé mirándolo”, continúa.

Juan Manuel Santos dejó la presidencia de Colombia hace tres meses. La nueva vida del Nobel de Paz colombiano ha sido contada tanto por sus hijos a través de redes sociales, como por los colombianos que se lo encuentran. En ocasiones, lo han recibido con fuertes críticas quienes no están de acuerdo con las políticas que implementó, pero otras veces, como esta semana, lo saludan con agradecimiento.



“Entre más se acercaba, más se parecía –explica Melissa–. De suerte que yo estaba sentada muy cerca de una escultura y él se detuvo a leer la placa: ahí le pude ver bien le cara”. Se le acercó, le preguntó si era él, para estar segura, y Santos le respondió con una sonrisa y un saludo.

Muy distinto fue lo que pasó cerca de un mes atrás, cuando otra colombiana, Viviana Altamiranda Redondo, se encontró al expresidente en un vuelo comercial rumbo a Nueva York y comenzó a señalarlo: “El presidente de Colombia que arruinó al pueblo, arruinó la ciudad, arruinó el mundo, arruinó todo”, decía, mientras lo grababa con su celular.



En esa ocasión, Santos no respondió. Prefirió guardar la calma y seguir mirando su celular, en lugar de responder a los insultos de la mujer, quien también se refirió a él con palabras de grueso calibre. De hecho, el exmandatario es reconocido por no salirse de sus cabales frente a ese tipo de situaciones.



Tras saludar a Melissa en París, le preguntó si estaba de paseo. A lo que ella respondió que estaba haciendo allí su maestría y que su tesis era sobre moda colombiana. Él, según cuenta ella, le dijo que estaba en el lugar correcto “por aquello de que París es la capital mundial de la moda”. Luego, ella le agradeció por haber alcanzado el acuerdo de paz con las Farc “porque para mí y mi familia él cambió la historia de nuestro país”.



En un francés fluido, Santos le pidió a una joven que pasaba por allí que les tomara una foto. Melissa cuenta que con él no había escoltas ni esquema de vigilancia, o que por lo menos ella no los vio. Después de tomarse la foto, el expresidente se despidió y siguió trotando.

Cuando dejó la Casa de Nariño, después de ocho años de gobierno, Santos prometió que no se entrometería en los asuntos del gobierno entrante. En cambio, justo al terminar su periodo, se conoció que la Universidad de Harvard (Boston, Massachusetts) lo eligió como parte del programa Angelopolous de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.



De hecho, otro episodio recordado de los primeros meses post-presidenciales de Santos fue una ovación recibida por sus estudiantes en esa universidad, que se conoció a través de un video publicado por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso. La participación de Santos en el programa de líderes globales de Harvard comenzó el pasado 12 de octubre.

Cuando comenzó sus clases, Santos compartió en sus redes sociales que la primera lección que iba a impartir sería “hacer lo correcto, no lo popular”. Aun así, desde que dejó la jefatura del Estado, su popularidad subió, según mostró la encuesta Gallup Poll publicada el 29 de agosto de este año, en la que alcanzó una opinión favorable de 45 por ciento y una desfavorable de 49 por ciento. En junio, la misma encuesta había señalado una aprobación del 35 por ciento versus una desaprobación del 59 por ciento.



En redes también se le ha visto al Presidente tomando malteada junto a su esposa, María Clemencia Rodríguez, almorzando junto al exsecretario de Estado de EE. UU., John Kerry, y el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. También montando bicicleta y hasta lanzándole retos a Nairo Quintana.

Así transcurre la nueva vida de Santos, en Intagram...

