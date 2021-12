El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz compartió su informe anual sobre las ‘Cifras de la violencia en las regiones 2021’. Una recopilación de diversos datos que la entidad recogió entre el primero de enero y el 24 de diciembre de este año.



Según el informe, 48 firmantes del acuerdo de paz y 168 líderes sociales fueron asesinados en el país. Asimismo, ocurrieron 92 eventos de masacre en el mismo lapso.



En cuanto al asesinato de líderes sociales, la organización asegura que desde la firma del acuerdo de paz se han asesinado 1.283 líderes sociales; 885 de estos crímenes contra defensores de derechos humanos ocurrieron durante el actual gobierno.



Los departamentos con mayor índice de asesinatos de líderes sociales durante el 2021 fueron, en primer lugar, Cauca, con 31 homicidios; le siguen Antioquia, con 23; Nariño, con 16; Valle del Cauca, con 15, y Chocó, con 13. Asimismo, los municipios con mayor número de asesinatos son Tumaco, con 13 casos; Cali, con 7, y Caldono, con 5.

El balance de cifras es contradictorio porque tenemos una disminución importante del número de asesinatos de líderes sociales y del número de asesinatos de reincorporados de firmaron la paz

TWITTER

“El balance de cifras es contradictorio porque tenemos una disminución importante del número de asesinatos de líderes sociales y del número de asesinatos de reincorporados de firmaron la paz, pero al mismo tiempo hubo un incremento notable de tasas de homicidio, de desplazamiento forzado, sobre todo en la región Pacífico de Colombia”, manifiesta Camilo González Posso, director de Indepaz.



González sostiene que este ambiente lo que demuestra es que la paz ha tenido frutos en la medida en que disminuye muchísimos indicadores de violencia. Sin embargo, los factores estructurales continúan para propósitos de consolidación de riqueza y de poder.

Facebook Twitter Linkedin

Durante más de cinco meses, millones de colombianos se manifestaron contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Según Indepaz, en 2021 fueron asesinadas 26 lideresas que adelantaban diversos procesos en sus comunidades. El departamento del Cauca encabeza de nuevo la lista, con un 31 por ciento de los homicidios de lideresas. Le siguen Antioquia, con un 15 por ciento; Magdalena, con un 11 por ciento, y Nariño y Chocó, con un 7 por ciento, respectivamente.



En los sectores con más asesinatos de líderes sociales están el indígena, con 55 casos; luego, el cívico, con 37; el comunal, con 29; el campesino, con 12, y el afrodescendiente, con 10.



El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, resaltó que el reporte de Indepaz, “coincide con lo que hemos venido diciendo y trabajando cada uno de los 4 años”.

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora de La Laguna Siberia, Caldono Cauca. Foto: Twitter CRIC

“Yo recojo que esa disminución en los asesinatos se debe a la coordinación que hay de todas las entidades del Estado y los esfuerzos que hemos hecho para proteger a los excombatientes”, indica.



“Hay que reivindicar la presencia del Estado social en algunas regiones con impactos positivos y también medidas de protección. Pero, en conjunto, decir que hay déficit de políticas de no violencia en el país”, afirma González Posso.



Asimismo, indicó que los líderes sociales no solamente se enfrentan a la muerte porque hay unos grupos armados en sus territorios. “Hay un complejo macrocriminal, unas alianzas múltiples que no quieren aceptar la transición al posconflicto”, dice González Posso.



En cuanto a los 92 eventos de masacre ocurridos en 2021, estos hechos dejaron un total de 326 víctimas. Indepaz destaca algunos aspectos, como que hubo masacres cometidas contra más de 5 personas y en su mayoría las víctimas eran menores de 30 años.



Los hechos sucedieron tanto en zonas rurales como urbanas, y sobre los victimarios, hubo acciones de entre 2 y 4 personas, en su mayoría sicarios. Los municipios que presentaron mayor registro de masacres fueron Santander de Quilichao, con 5, y Tumaco, con 4.



Por último, respecto a los 48 firmantes del acuerdo de paz asesinados, entre los departamentos con mayor número de homicidios está Cauca, con 9 casos; Caquetá y Nariño, con 6; Antioquia, con 5, y Meta, con 4.

