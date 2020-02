Colombia recibirá US $ 24,5 millones de países europeos para la paz 

Este lunes se anunció que Colombia recibirá 24.5 millones de dólares de la cooperación internacional.

Las nuevas contribuciones para el 2020 son de Reino Unido (US $ 10,3 millones), Noruega (US $ 8,5 millones), Alemania (US $ 3,3 millones), Suecia (US $ 1,5 millones), Suiza (US $ 500,000) e Irlanda (US $ 437,096).



Esto se se suma a las contribuciones recibidas previamente de Canadá, del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, Finlandia, Corea del Sur y Chile.



El Gobierno aseguró que este dinero será invertido para "apoyar la estabilización de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), el proceso de reincorporación de los excombatientes, la reparación integral a víctimas, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la comunicación de los avances en la implementación del Acuerdo".



El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz además se comprometió a invertir recursos para una mayor participación de las mujeres y sus organizaciones en espacios de toma de decisiones e incidencia.



El Embajador de Reino Unido en Colombia, Colin Martin- Reynolds afirmó que ha sido el país donante con más recursos y seguirán apoyando al país.



”Siendo el Reino Unido el mayor donante del Fondo, con 35.3 millones de dólares en total, estamos muy complacidos de seguir apoyando la estrategia PDET, que es el diálogo social más amplio e incluyente que ha desarrollado Colombia, y de contribuir a la construcción de 237 obras comunitarias que mejoran las condiciones de vida de más de 57.500 personas de 50 municipios”.



Por su parte, el Ministro Consejero de Alemania en Colombia, Klaus Botzet, resaltó que: “Alemania, que es un socio muy comprometido con el proceso de paz y la justicia transicional, anuncia 3,3 millones de dólares más a través del Fondo Multidonante para las regiones más afectadas por la violencia”.



El Embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, aseveró: "El Fondo ha apoyado el compromiso de Colombia de brindar una reparación integral a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, manteniendo su centralidad en el proceso. Más de 39 mil victimas de todo el país han recibido reparaciones individuales o colectivas en el marco de este mecanismo tripartito apoyado por Noruega desde 2016 con más de 27 millones de dólares”.



El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio J. Archila, aseguró que es "supremamente grato y muy emocionante que los países donantes hayan anunciado que harán un incremento sustancial de su apoyo para que podamos seguir adelante construyendo paz”.



Archila añadió que seguirá implementando proyectos para transformar la vida de las comunidades y hacer "proyectos productivos, terrenos y vivienda para excombatientes; y víctimas que son una prioridad gigante para el Presidente".



