El ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva Durán, suscribió el instrumento mediante el cual el Estado reconoce la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales.



(Le recomendamos: Estos son los seis ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo 2023)



Este comité es un órgano conformado por expertos independientes y se encarga de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Colombia a través de la Ley 1418 de 2010.

Desde la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebraron "el avance histórico del Estado de Colombia al aceptar la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas por violaciones de la Convención previsto en el artículo 31".

Al saludar esta decisión del Estado colombiano, dignificamos la memoria de las víctimas FACEBOOK

TWITTER

Agregan también que "dicha decisión contribuye a la garantía de derechos de las víctimas de desaparición forzada y a la protección de todas las personas frente a este crimen".



"Al saludar esta decisión del Estado colombiano, dignificamos la memoria de las víctimas, dignificamos sus proyectos de vida, sus sueños y luchas, y reconocemos la valentía incansable de las personas y organizaciones buscadoras, quienes han impulsado de manera valiente e inquebrantable la búsqueda de sus seres queridos y han tenido un papel esencial para la adopción de esta medida y otras importantes reformas institucionales y legales que incluyen la creación inédita de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas", dice la Oficina de la alta comisionada de ONU.



Desde el Palacio de San Carlos, donde se llevó a cabo conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva Durán, dio su respaldo a las víctimas y las invitó a que, desde sus organizaciones “empujen para que en estos nuevos procesos de paz se prosiga con la búsqueda de los desaparecidos.”



(Le recomendamos: ¿Servicio militar se acabaría? Así funcionaría el servicio social para la paz)

“En este Ministerio, mientras yo esté a cargo, van a tener un aliado”, Ministro @AlvaroLeyva Durán a familias de víctimas de desapariciones forzadas 🫂 🇨🇴



Más info aquí 👇https://t.co/Qk6VHiAOMZ pic.twitter.com/3h4jiyE9ic — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 30, 2022

Asimismo, el ministro destacó la relevancia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- y la necesidad de revivir una comisión de la verdad, “porque no puede haber paz completa sin comisión de la verdad (…) Porque la verdad todavía no se conoce completamente. Hay que insistir en eso.”



“Es en función de los desaparecidos que nace la verdad para efectos de la reparación. Porque si usted no conoce la verdad y no conoce a la víctima, cómo puede saber a quién repara", agregó.



“Yo no sé si el Presidente, en un momento determinado y por acto de generosidad, resolvió que este sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz; y esa parte ya no me la voy a dejar quitar (…) Me siento honrado”, dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA