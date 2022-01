Un nuevo capítulo se abrió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitiera la solicitud presentada por el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, con el objetivo de revocar la candidatura a la Cámara del hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar.



Hace unas semanas Sanguino radicó la petición ante la institución electoral para impedir la llegada de Jorge Rodrigo Tovar al Congreso a través de una de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz.



Actualmente Tovar es candidato por el departamento del César con el número 12 y fue avalado por la “Asociación Paz Es Vida Pa-Vida”.



La Circunscripción 12 se compone por los municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz Pueblo Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Y los municipios del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta. En estos mismos municipios operó el Bloque Norte de las AUC bajo el mando de alias Jorge 40.



"A pesar de los crímenes atroces en los que está comprometido alias 'Jorge 40', su hijo Jorge Rodrigo Tovar Vélez públicamente ha sostenido que aquel es un simple preso político. Esto crea un conflicto de intereses a su persona y a la eventual representación como Congresista, respecto de los derechos y la representación de los derechos de las victimas del Bloque Norte de las AUC, porque la vocación de estas curules es exclusivamente para representar a las víctimas y a los territorios. Nos preocupa que se utilicen como trampolines electorales de enclaves familiares protagonistas de fenómenos como la parapolítica", dijo Antonio Sanguino.



Tarjeta electoral curules de paz Foto: El Tiempo

Y agregó: “Todos estamos de acuerdo que Jorge Rodrigo no cometió delitos, estos los cometió su padre; pero debe se consiente y respetar a las víctimas que el fenómeno del paramilitarismo dejó en el país y en el cual estuvo vinculado su padre. Jorge Rodrigo puede participar en otros escenarios políticos, no en las curules de las víctimas".



En conversación con EL TIEMPO, Jorge Rodrigo Tovar aseguró que él se considera una víctima de conflicto armado por haberse tenido que desplazar en 4 oportunidades de su ciudad natal, Valledupar. Además, resaltó que él hace parte del censo oficial de víctimas del conflicto armado del Registro Único de Víctimas (RUV).



"Yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado", expresó Tovar.

#ATENCIÓN🚨| El Consejo Nacional Electoral admite nuestra solicitud de revocatoria de la candidatura del hijo de “JORGE 40”, quien pretende ser electo en las curules de las víctimas en la Circunscripción 12 que comprende los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. pic.twitter.com/4zNCHGANjB — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) January 20, 2022

Su iniciativa ha generado una gran controversia entre las víctimas y algunos sectores del Gobierno, quienes rechazan su aspiración para las próximas elecciones de 2022 a la Cámara de Representantes.

