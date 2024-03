'Clan del Golfo' comunica que está abierto a iniciar diálogos con el Gobierno

Con un comunicado, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como 'clan del Golfo', anunció que acepta la invitación para iniciar diálogos con el Gobierno Nacional, como propuso el presidente Gustavo Petro desde Apartadó, Antioquia.

"A pesar de que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia", señaló la estructura.

Presidente Gustavo Petro y la carta del 'clan del Golfo'. Foto:Cortesía Presidencia. Compartir

En la apertura de la jornada ‘Gobierno con el Pueblo Caribe’, que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de marzo, el jefe de Estado respondió a la idea expresada por autoridades locales del Urabá antioqueño, de establecer un cese al fuego con la organización criminal. En ese sentido, el mandatario puso condiciones y aseguró que la negociación tendría como uno de sus fines acabar con el narcotráfico.

"Yo sí creo que se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que tener muy claro que no se entra a negociar con el Gobierno para duplicar el narcotráfico sino para acabarlo", dijo.

Y agregó: “Yo lo pongo sobre la mesa: ¿están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo? Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. Es para hablar seriamente de eso”, sostuvo.

“Claro que me interesa, pero el que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación”, afirmó.

En su respuesta, el llamado 'clan del Golfo' anotó que las economías ilícitas existen en las regiones "mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el impuesto al gramaje, en el caso de la coca".

Asimismo, la estructura se desmarcó de cualquier vinculo con el flujo migratorio que se presenta en el Darién. "No tenemos ninguna relación con ese nefasto tráfico, que se aprovecha de los sueños de migrantes de muchas nacionalidades, para explotarlos y a menudo abandonarlos a su suerte".

Por último, reiteraron que están "prestos a acudir donde se nos indique, a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin. Como bien lo señala el Presidente, este es un camino muy difícil y complejo, que estamos dispuestos a recorrer acompañados de las comunidades".

En su discurso en Apartadó, el mandatario también planteó que los escenarios jurídicos a los que se puedan someter estas organizaciones criminales será un tema a cargo de la nueva fiscal general de la nación.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA