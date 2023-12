Ciro Ramírez y Alirio Uribe creen que secuestro debe ser 'línea roja' con el Eln

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, y Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, se refirieron a las recientes declaraciones brindadas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con respecto a uno de los delitos que más golpea al país: el secuestro.

El jefe de cartera señaló, desde la base militar de Tolemaida en Cundinamarca, que el Eln tiene secuestradas cerca de 38 personas y, de paso, dejó clara la postura del Gobierno frente a las recientes afirmaciones del comandante de esa guerrilla, 'Arturo García', quien aseguró que el grupo ilegal "no hace secuestros".

“Cuando una retención se hace con fines económicos, extorsivos, como los que realiza el Ejército de Liberación Nacional, es un secuestro. Está dentro de la definición de secuestro extorsivo”, sentenció el ministro de Defensa a medios de comunicación.

Y añadió: “Todas estas personas que están en poder del ELN, por cuya libertad se exige una recompensa están secuestrados, como lo dice, además, el comisionado de Paz. En eso no hay ninguna discusión y no tenemos que ponernos a debatir en términos de lo que significa o no significa: esos son secuestros”.

Ciro Ramírez y Alirio Uribe hablan del delito del secuestro

En charla con 'La W', Ciro Ramírez señaló que no hay que "emocionarse ni celebrar" por el discurso del Gobierno con respecto al secuestro. “Fue un pésimo precedente que se dejó desde la negociación con las Farc (...) El Gobierno no solo tiene que decir las cosas como son, sino que en la mesa deben generar confianza”, puntualizó.

Para el senador por el Centro Democrático, el grupo ilegal debe llevar a cabo "actos de confianza" y no continuar con los delitos, pues de esta manera se están "burlando" de los colombianos. "Si siguen así, no van para ningún lado. El Gobierno debe tener carácter”, manifestó Ramírez en un inicio. "Este proceso con el Eln ha sido una burla para los colombianos", agregó después.

Alirio Uribe apuntó que “el Gobierno no puede responder por las declaraciones de un grupo armado”. Foto: x

Por su parte, Alirio Uribe apuntó que “el Gobierno no puede responder por las declaraciones de un grupo armado”. El congresista espera que, en este quinto ciclo de negociaciones, se pongan "las líneas rojas y se liberen a los secuestrados, como sucedió con el papá de Luis Díaz”, con el objetivo de disminuir la violencia.

El representante del Pacto Histórico fue claro con su postura: "El secuestro es una conducta intolerable, muy grave y que tiene que parar", al igual que el reclutamiento de niños y niñas.

