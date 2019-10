Chile exige el cumplimiento de los protocolos con el Eln

El gobierno chileno, a través de Raúl Vergara Meneses, quien fue representante de ese país como garante de los diálogos de paz entre Colombia y la guerrilla del Eln, que se realizaron en Cuba, exigió el cumplimiento de los protocolos establecidos en caso de una ruptura.



Chile asumió ese rol tras la invitación de ambas partes -el Gobierno y la guerrilla- el 31 de marzo del 2016. En ese entonces, dice Vergara, también se convirtieron en garantes ante la comunidad internacional y firmaron dicho protocolo.

“Chile no ha declinado esta obligación, como sí lo hizo Ecuador”, explica Vergara, y agrega que “en consecuencia, asumiendo responsablemente el compromiso asumido, Chile debe, junto a los otros países garantes, exigir al Gobierno de Colombia el cumplimiento del Protocolo aludido según los términos acordados. (Sin perjuicio de la valoración político/ética que Chile haga de los acontecimientos que han originado el quiebre)”.



Vergara concluye que el protocolo aludido "establece los procedimientos para realizar en un plazo de 15 días, a partir de la ruptura oficial de negociaciones, el retorno de la Delegación de Paz del Eln a Colombia en forma segura y en compañía de garantes. En este caso desde Cuba, sede actual de las negociaciones”.

Desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República, insistió en que continuaría con dichos diálogos, que comenzaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, siempre y cuando el Eln demostrara voluntad de paz.



Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y se congelaron definitivamente cuando el 17 de enero de este año esa guerrilla hizo un atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bototá, que dejó más de 20 personas muertas y casi 90 heridos.



Después del atentado, el jefe de Estado dispuso la reactivación de las órdenes de captura contra los jefes de la guerrilla, pues han demostrado que “no tienen genuina voluntad de paz”. Y agregó: “Si el Eln realmente quiere la paz, necesita mostrarles al país hechos concretos como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas sus acciones delictivas”.

Desde ese momento el gobierno colombiano comenzó una cruzada para que el gobierno cubano extradite a los jefes guerrilleros que se encuentran en la isla. Sin embargo esto no ha sido posible y han insistido en los protocolos.

Los protocolos

Los países garantes, junto con delegados del Gobierno y de la guerrilla, serían los encargados de determinar los detalles de la salida de La Habana de los guerrilleros del Eln. Esto debía ser 15 días después de la ruptura. Además, el transporte sería dispuesto por los países garantes, que son Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador.



De igual forma, el gobierno colombiano debía ser informado 48 horas antes de la zona donde llegarían los guerrilleros para cesar operaciones. Los miembros del Eln debían estar siempre acompañados por un delegado de los garantes.

Carta de Raúl Vergara Meneses

En mi calidad de exrepresentante del Gobierno de Chile –País Garante- en las Negociaciones de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la pasada administración y ante el desconocimiento de nuestra Cancillería de los compromisos asumidos en ese carácter, me permito hacer presente:



1.- Chile no es garante sólo para las "partes" sino ante la comunidad internacional.



2.- Chile asume esta responsabilidad por invitación del Gobierno de Colombia y este rol es confirmado por ambas partes en el "Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional", del 31 de marzo del 2016.



3.- En este carácter, Chile firma el "Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz Gobierno colombiano/ELN" del 5 de abril del 2016, lo que lo hace "garante de este acuerdo".



4.- Chile no ha declinado esta obligación, como sí lo hizo Ecuador.



5.- En consecuencia, asumiendo responsablemente el compromiso asumido, Chile debe, junto a los otros países garantes, exigir al Gobierno de Colombia el cumplimiento del Protocolo aludido según los términos acordados. (Sin perjuicio de la valoración político/ética que Chile haga de los acontecimientos que han originado el quiebre)



El protocolo aludido establece los procedimientos para realizar en un plazo de 15 días, a partir de la ruptura oficial de negociaciones, el retorno de la Delegación de Paz del ELN a Colombia en forma segura y en compañía de garantes. (En este caso desde Cuba, sede actual de las negociaciones.



Raúl Vergara Meneses

Ex Embajador

Negociaciones de Paz de Colombia



POLÍTICA