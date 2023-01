El país empezó el año con una alentadora noticia. La noche del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno había logrado un cese bilateral del fuego con cinco de las estructuras criminales con más hombres en armas del país.



La noticia recibió un espaldarazo de amplios sectores políticos y de la comunidad internacional. Pero unas 60 horas después del trino, se dio un giro inesperado que parecía inverosímil. El Eln salió a desmentir al mandatario.



Más allá de la polémica con la guerrilla, no se puede perder de vista la importancia de los cuatro ceses del fuego que están vigentes hace una semana y que fueron ratificados por estas organizaciones.



La idea del Gobierno es suspender las operaciones militares y operativos policiales en contra de las cuatro organizaciones que se acogieron al cese, que se hará para adelantar negociaciones de paz o sometimiento. Esto significa que se podrá continuar con las acciones en contra de las economías ilegales con las que se financian estas estructuras, según dijo el comandante de las Fuerzas Militares.



Estos ceses serán verificados por el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Además, por organizaciones sociales que están en los territorios, lo que permitirá tener mayor cobertura.



Sin embargo, aunque el cese ya lleva una semana, aún faltaría —se desconoce si ya se iniciaron— que se adelanten unas mesas para definir los protocolos. Una vez se establezcan, comenzarán los diálogos para someterse o llegar a una negociación.



En todo caso, seguirían las confrontaciones entre estos grupos, pues los decretos que respaldan los ceses no hablan de multilaterales y como el Eln no entró a la tregua de paz, esto dificultaría silenciar los fusiles en regiones como Arauca.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

