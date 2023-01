El Gobierno Nacional oficializó este miércoles decisiones tras el anuncio del Eln en el sentido de que no había sido consultado para un cese bilateral del fuego, tal y como lo había anunciado el propio presidente Petro en la noche del 31 de diciembre.



Tres funcionarios madrugaron a la Casa de Nariño para dar a conocer la decisión formal del Ejecutivo.

Lo primero que hicieron fue salir a admitir que se ha#bían adelantado mucho al anunciar esa decisión. El vocero del Gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió que estos procesos de diálogo con los grupos irregulares son de “un altísimo grado de complejidad” y por ende dijo que “se debe avanzar con mucha cautela, con mucha prudencia y con precaución”.



Lo cierto del asunto es que el Gobierno anunció algunas decisiones. El ministro Prada confirmó que se suspendió el decreto por el cual se posibilitaba el cese del fuego con el Eln y que volverán las acciones militares contra este grupo. Sin embargo, destacó que el asunto será abordado en la mesa de diálogos que debe retomarse este mes.



En todo caso, el Gobierno invitó a esa guerrilla a declarar una “tregua verificable” mientras se estudia en la mesa de diálogo la posibilidad de un cese bilateral, a propósito del “llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”.



Otros dos puntos para destacar es que se dejó en firme el cese bilateral con cuatro organizaciones armadas (‘clan del Golfo’, la Segunda Marquetalia, Estado Mayor y Autodefensas de la Sierra Nevada) y que los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía han estado debida y oportunamente informados. De todas maneras, de esto quedan algunas preguntas que a continuación se plantean.



Las nueve preguntas claves

¿Cómo será la verificación?

Lo que sigue ahora es que las partes tienen que sentarse, nombrar negociadores y definir los protocolos bajo los cuales se desarrollará el cese bilateral, y ahí mismo es cuando se empieza a mover el asunto.



Se establece el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, integrado por el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia católica, entre otras.



Igualmente se busca que estén el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la ONU y la misión de apoyo de la OEA.



¿Qué pasa si el Eln no declara una tregua?

El Gobierno Nacional le planteó ayer al Eln que declare una tregua unilateral mientras en la mesa de diálogo, que se comenzará antes de concluir este mes, en México, se viabiliza la bilateral.



Esa es la propuesta del Gobierno, pero qué pasa si la guerrilla no le camina. Pues básicamente que se dialogará en medio del conflicto, con todo el riesgo que eso implica.



También significa que las Fuerzas Militares y la Policía pueden desarrollar operaciones en contra de ese grupo, sin que eso signifique que se está afectando el proceso de paz.



¿Por qué hay un tratamiento diferencial?

En los decretos en los que se habla del cese bilateral del fuego queda claro que hay un tratamiento diferencial en lo que tiene que ver con la denominada ‘Segunda Marquetalia’, que lidera ‘Iván Márquez’, y el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc. Ambas son consideradas disidencias. Sin embargo, en el caso de la ‘Segunda Marquetalia’ se habla de un proceso de sometimiento a la justicia, mientras que con el ‘Estado Mayor’ se plantea un proceso de paz. La razón de esto obedece a que ‘Márquez’ es un disidente del proceso con las Farc, mientras que los otros se retiraron antes de que se firmara.



¿Qué va a pasar con la lucha contra el narcotráfico?

De acuerdo con Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, “el Estado seguirá interviniendo” y “el cese bilateral no significa que el Estado deja de actuar”, sino que seguirá operando en todo el territorio nacional apegado a los protocolos, pero en particular a la misión constitucional de proteger vida, honra y bienes de los colombianos.



Estas estructuras actúan en áreas en las que hay cultivos de coca y buena parte de los ingresos los obtienen de ese negocio, por lo que este será un asunto por definir en los protocolos, sobre cómo actuará la Fuerza Pública en esos casos.



¿Quién cuidará a los veedores?

Los líderes y organizaciones sociales en los territorios serán acreditados por la Oficina de la Comisionado de Paz como veedores y garantes del cese bilateral, lo que hace que su seguridad sea un asunto prioritario. Las comunidades van a ser invitadas a participar.



“Todos los miembros de monitoreo y verificación van a ser custodiados, protegidos por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), que es la unidad de la Policía que se creó como apoyo a estos procesos de paz. Van a tener una seguridad especial”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada.

El ministro del interior, Alfonso Prada

¿Qué grupos se acogen?

​Según lo planteado por el Gobierno, se trata de cuatro organizaciones.



El ‘Estado Mayor Central Farc-EP’, con el que se avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días. La ‘Segunda Marquetalia’, con la que se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz.



De la misma forma, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogo sociales y jurídicos en los términos previstos en la Ley 2272 de 2022.



¿Por qué le piden un cese unilateral al Eln?



“Dada la voluntad de paz expresada por el Eln y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”, pidió ayer el ministro Prada.



Y hay quienes aseguran que un cese unilateral evitaría cualquier incidente grave provocado por esa guerrilla que pueda llevar a la necesidad de suspender los diálogos, lo que afectaría el proyecto de ‘paz total’ del Gobierno. Todo esto mientras en la mesa aprueban el cese bilateral.



Qué pueden hacer las Fuerzas Militares?



Según los decretos, “la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas” en todo el país.



Eso significa que las acciones de control, así como la lucha contra el narcotráfico y otras actividades delincuenciales, se deberán mantener.



Lo que también quedó claro es que las Fuerzas Militares y de Policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al Eln.

León Valencia, escritor y analista político.

¿Cómo se financiarán estos grupos?

De acuerdo con el analista León Valencia, lo que quedó demostrado en la negociación con las Farc es que esa guerrilla tiene dinero acumulado, reservas económicas.

“Hay dos tesoros, el dinero de la minería ilegal, especialmente el oro, y el del narcotráfico”, dijo.

En su opinión, por no estar estos cuatro grupos en una guerra contra el Estado, logran que sus negocios sean más rentables. “Tienen mucho dinero en realidad, una caja muy abultada”, dijo. Y a esto se suma que el cese bilateral no les impide seguir con algunos de los negocios que poseen. Mencionó que tienen inversión en juegos de azar y el ‘gota a gota’, entre otros.