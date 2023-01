Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, habló con EL TIEMPO sobre el proceso de cese bilateral del fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro con cinco grupo irregulares organizados.



El funcionario aseguró que el cese bilateral no resuelve el tráfico de drogas, ni la minería ilegal ni la deforestación en muchas regiones y reveló que hay un acercamiento con más de 10 organizaciones armadas de Medellín y hay unos acuerdos de no agresión que se vienen monitoreando de tiempo atrás.

¿Cómo se va a garantizar que esos cinco grupos realmente hagan un cese bilateral?

A la gente hay que creerle. En unos integrantes de esos grupos observamos disposición y honestidad en lo que dicen y hacen. La garantía del cese puede ser muy positivo es que estará rodeado de actores nacionales e internacionales de mucha credibilidad y los mecanismo adoptados de rendición de cuentas al país, será fundamental. Habrá complicaciones y complejidades por resolver en su momento. A quién incumpla perderá la credibilidad ante el país y el mundo.



Pero hay zonas donde entre ellos tiene una guerra, como Arauca, ¿Ahì cómo se hará?

Colombia es otro país con conflictividades armadas, no es el único. Las tensiones armadas en ese departamento y en otros de Colombia se mantienen. Nuestro desafío es distensionar al máximo. Hay avances y posibilidades de cambios de situaciones en el corto plazo. El proceso de paz tiene en sí mismo una tenacidad que está construido de diversos procesos, que se abordan en lo posible simultáneamente, colocando lo humanitario en el centro y de allí al respeto a la vida humana ir a los asuntos que llevan a que haya movimientos rebeldes y otros no. Y si bien siendo de naturaleza distinta se contraponen, se contradicen.



¿Y cómo se les va a garantizar la seguridad a quienes denuncien?

Todas las autoridades civiles podrán ingresar a los territorios. Se trata de reconstruir el Estado de Derecho erosionado en esos lugares de vida de los campesinos, afrocolombianos e indígenas que poco o nada conocemos. La fuerza pública en su conjunto seguirá cumpliendo su misión institucional. Los militares y policías hoy están en sus actividades Esta decisión del cese bilateral, además de poner en el centro sus vidas respetadas, permite la cualificación de las operaciones regulares de las FFMM con el enfoque de seguridad humana.



Para nadie es un secreto que son bandas dedicadas al narcotráfico, ¿Qué va a pasar con el narcotráfico?

El narcotráfico es un combustible, la relación de cada grupo con esa fuente de economía es diferente. El cese bilateral no resuelve el tráfico de drogas, ni la minería ilegal ni la deforestación en muchas regiones, lo resuelve la política de la vida, el despliegue de respuestas a los derechos de las comunidades en materia social, económica y ambiental. Tenemos un financiador de diversos grupos armados, la solución a ese tema, en más complejo que un cese, pero el cese permitirá buscar salidas razonables e innovadoras.



¿Eso significa que se mantienen la actividad oficial?

Todas las actividades institucionales se mantienen entre ellas las judiciales entonces cualquier tipo de delito será prevenido y esclarecido y sancionado, según sea la competencia y responsabilidad institucionalizada



El Estado seguirá interviniendo. Es que el cese bilateral no significa en que el Estado deja de actuar. El Estado seguirá actuando en todo el territorio nacional apegado a los protocolos, pero en particular a la misión constitucional de proteger vida honra y bienes de los colombianos y eso incluye ese tipo de actividades delictivas como el narcotráfico. Usted comprenderá que es un asunto de dimensiones mundiales y ¿qué es lo que estamos tratando generar? unos escenarios precisos y específicos de respeto a la vida, las libertades y habrá algunos asuntos que se abordarán en los espacios dialógicos, en las mesas de conversaciones y en la mesa de diálogo que existe con el Eln. Le recuerdo que el Eln ha manifestado públicamente que ellos no están vinculados con el tráfico de drogas, han invitado a un escrutinio de sus actuaciones en esa materia y ya será en la mesa de diálogo que se concertina asuntos respecto a ese materia.



Hay que ser realistas, no apocalípticos empezando a señalar las dificultades que va a haber, los temas que tenemos que abordar en este cese bilateral, por tanto decir que ya se acabó el narcotráfico en Colombia y en el mundo por un cese bilateral sería irresponsable. Por eso quiero reiterar que es el escenario para empezar a abordar distintos temas, inicialmente humanitarios. Lo del cese el fuego es humanitario

Hay un acercamiento con más de 10 organizaciones armadas de Medellín, hay unos acuerdos de no agresión que se vienen monitoreando de tiempo atrás

¿Y ante todo esto qué instrucción tiene las Fuerzas Militares?

La instrucción que tienen las Fuerzas Militares, como lo ha dicho al ministro de Defensa y a quien le corresponde responder esa pregunta con precisión, pues es el mantener todas sus actividades operacionales y estratégicas y en ese sentido creo que está claro que el cese no es que los militares y la policía se coloquen en los cuarteles y que no hagan absolutamente nada . Creo que eso es una versión errada.



¿Hay acercamientos con otros grupos?

Sí, hay un acercamiento con más de 10 organizaciones armadas de Medellín, hay unos acuerdos de no agresión que se vienen monitoreando de tiempo atrás y esperamos dar forma al escenario de conversaciones socioJurídica con ellos.



