Con el propósito de avanzar en dos temas puntuales, el Gobierno Nacional le acaba de pedir al equipo negociador del Eln que tengan una reunión extraordinaria antes del inicio del próximo ciclo de negociaciones.



Inicialmente está previsto en el diálogo entre las partes se restablezca en México el próximo 23 de enero

Una fuente cercana al proceso le dijo a EL TIEMPO que la idea es avanzar en el "ajuste de la agenda", que no quedó redactado y quedó pendiente del primer ciclo, y revisar la propuesta de cese del fuego bilateral.



Señaló que tras esto se dará comienzo al segundo ciclo de conversaciones con esa guerrilla.



La decisión se conoce justo después de que el Eln señaló este lunes festivo que los diálogos de paz con el Gobierno Nacional entraron en crisis tras las declaraciones realizadas de manera 'unilateral' por el presidente Gustavo Petro sobre el cese del fuego.



"El Eln no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso", señaló ese grupo en un comunicado.



