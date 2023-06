A la vez que el presidente Gustavo Petro anunciaba que "en mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia", luego del cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana, el jefe negociador de este grupo armado, Pablo Beltrán, aseguró a medios de comunicación que tanto las ‘operaciones de financiación’ como las ‘retenciones’ “continuarán de ser necesario”.



“Si no son necesarias, no se harán”, dijo.



Lo anterior implica que, a pesar del acuerdo de cese al fuego bilateral firmado este viernes, el grupo armado no dejará de secuestrar hasta que no haya un acuerdo que explícitamente lo señale.



Según explicó Beltrán, “se comenzó a hacer el análisis, no se concluyó. Más adelante se va a seguir”. Sin embargo, el próximo ciclo de negociación no dará inicio hasta el 14 de agosto en Venezuela.



Dichas declaraciones generaron toda clase de reacciones en redes sociales de parte de distintos sectores.

Cínicos, miserables, hijos de puta pic.twitter.com/MGr7gctn6o — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) June 9, 2023

La senadora Paloma Valencia calificó lo sucedido como ‘inaceptable’, afirmando: “Que vergüenza; cese al fuego que admite que los terroristas del ELN extorsionen y secuestren. Es inaceptable”.



A su comentario se sumó el columnista David Ghitis.

¡QUE MACHERA! El gobierno y el ELN llegaron al acuerdo de que pueden seguir secuestrando, extorsionando, boleteando y vacunando.

Claro que ellos a los secuestros los llaman "retenciones" y a las extorciones, boleteo y vacunas les llaman "impuestos".

La paz total... pic.twitter.com/72e78ivTSy — David Ghitis (@ghitis) June 9, 2023

El representante Hernán Cadavid, también miembro del Centro Democrático, aseguró que se trata de una “clara actitud de burla al país: Le dicen al mundo que hay cese al fuego; pero seguirán azotando al país con secuestros y extorsiones”.



Mientras que, del lado del Pacto Histórico, el representante y presidente de la cámara, David Racero, continuó felicitando al gobierno por el acuerdo pactado: “El cese bilateral es un canto a la vida”, trinó.

El cese bilateral es un canto a la vida.



Los que ganan son las comunidades, la sociedad civil que está en medio del conflicto.



Qué gran logro! Felicitaciones y agradecimientos a quienes están en la mesa de negociación. https://t.co/odiR3WtDpz — David Racero (@DavidRacero) June 9, 2023

Así mismo, María José Pizarro, quien fue la encargada de la instalación del tercer ciclo de negociaciones, dijo a RTVC que “es histórico, porque es la primera vez que unas negociaciones entre un gobierno colombiano y el Eln llegan a este punto”.



Cuando el mismo medio le preguntó si los secuestros estaban contemplados en la firma del cese al fuego bilateral ella aseguró: “Sí, hay importantes lecturas, por eso decía que en el centro tiene que estar la población y la sociedad civil“. No obstante, esto queda en tela de juicio ante las declaraciones de Pablo Beltrán conocidas.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS