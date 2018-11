Estremecedores testimonios en arranque de la Comisión de la Verdad

El primer "encuentro por la verdad", de una serie que verán los colombianos en los próximos tres años, realizado este jueves en Bogotá, marcó el inició de labores públicas de la Comisión de la Verdad.



En el lanzamiento de esta institución de carácter extrajudicial y que hace parte del sistema de justicia transicional pactado en el acuerdo de paz con las Farc, intervinieron distintos sectores y protagonistas del conflicto, víctimas y victimarios, quienes depositaron sus esperanzas de esclarecimiento de lo sucedido en la guerra en los 11 comisionados que componen la Comisión de la Verdad.

Tras hacer una invitación a los colombianos para que se sumen a la búsqueda de explicaciones sobre lo que le ocurrió al país durante el conflicto, el padre jesuita y presidente de la Comisión, Francisco de Roux, señaló que "la verdad ha sido ocultada por el miedo y el terror" y que esa entidad va a "buscarla desde la Colombia profunda a través de las casas de la verdad", que estarán en distintos territorios del país.



"Hemos tenido unos meses intensos de preparación y hemos puesto todo de nuestra parte para lograr ese objetivo. (...) Con el clamor de 9 millones de colombianos que, en el territorio y el exilio, piden la verdad de lo que les pasó en el conflicto y de lo que nos pasó como sociedad, comenzamos la respuesta a esta petición”, agregó de Roux.



Los mensajes de la víctimas de lado y lado, como el de Édgar Bermúdez, policía víctima de una mina antipersonal que lo dejó invidente, fueron estremecedores por el coraje y ánimo de reconciliación que quieren que se replique en el país.



Víctimas como él manifestaron que quieren que sus verdades sean realmente tenidas en cuenta por la Comisión y que por fin se sepan sus historias para que los colombianos entiendan la dimensión del dolor que produjo la guerra.



"Cuando entré a mi querida institución, pensaba que había unos malos y que había que exterminarlos. Cuando empecé a estudiar me di cuenta de que ellos también son colombianos y que es mucho más útil escucharlos (...) El esclarecimiento de la verdad es una oportunidad para seguir adelante. Todos los miembros de la Fuerza Pública y familiares quieren saberla”, dijo Édgar.



También habló Luis Betancourt, víctima del genocidio de la Unión Patriótica (UP). Pidió que "florezca la verdad" en el seno de la Comisión, como un paso determinante para que de veras haya un cierre del conflicto.



Por su parte, Miguel Ricardo, despojado de sus tierras, clamó por que se sepan las verdades no solo de parte de los grupos armados ilegales sino "también de los abogados, jueces y fiscales de los procesos de restitución de tierras que también nos han hecho mucho daño. Los campesinos también tenemos dignidad".



Y Carlos Eduardo Mora, coronel del Ejército que denunció el fenómeno de los 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales de jóvenes por parte de la Fuerza Pública, instó a los comisionados a que fortalezcan sin amagues esa entidad que componen.



Pastora Mira, víctimas de las Farc, de las autodefensas y del Ejército, quien vio morir a sus familiares a causa del conflicto, enfatizó que "el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad es la labor más importante y reparadora para todas las víctimas: la construcción de una verdad con todas las voces nos orienta”.



El empresario Henry Éder, una de las primeras víctimas de la práctica de secuestro de las Farc, exguerrilla que plagió a su padre en 1965, espera que "quienes tengan que decir la verdad, no la manipulen a su favor” y acudan a la Comisión de la Verdad con sinceridad auténtica. De su padre, que estaba muerto, al menos se supo su muerto, dijo Éder. Lamentó que no sea el caso de muchas otras víctimas de las Farc.

Los victimarios que están dispuestos a decir la verdad

Uno de los momentos que suscitó más aplausos en el auditorio de Corferias donde se hizo el lanzamiento de la Comisión de la Verdad, fue cuando Rodrigo Pérez, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, conocido con el alias de Julián Bolívar, pidió perdón por las atrocidades que cometió su antigua organización.



"Es hora de pasar la página del dolor. Sin la verdad es imposible reconciliarnos”, dijo Pérez y enfatizó: "Hoy estoy representando un grupo muy importante de exmilitantes de la AUC que decidieron apostarle la paz, muchos de ellos en cárceles y extraditados pero que están ansiosos de participar en este proceso".



Y continuó: "Nos comprometemos a aportar todo lo que se posible para se cumplan los objetivos de la Comisión de la Verdad. No ahorraremos esfuerzos para encontrar la verdad como elemento reparador por excelencia".



A los miembros de la exguerrilla que estaban en el acto, encabezados por Rodrigo Londoño, Timochenko, quien hoy preside el partido en que se transformó esa organización, Pérez les dijo: "Señores de las Farc en el pasado fuimos enemigos, hoy somos amigos de la paz”.



Compungido, pidió perdón a las víctimas y a la sociedad colombiana por sus actos. "Hago público reconocimiento del daño que hice, invoco el perdón de las víctimas. Nuestro arrepentimiento es sincero, de todo corazón les pedimos perdón", dijo Pérez.



Jaime Parra, excombatiente de las Farc conocido como el 'médico', uno de los excomandantes del Bloque Oriental de esa guerrilla, fue el vocero de esa organización que protagonizó el conflicto.



"El éxito de la paz depende de que se conozca la verdad. La reparación más allá de las individuales apuntan a la memoria histórica, reconocimiento y participación de las víctimas en la construcción de la verdad. Es la forma para cerrar las heridas de la guerra", señaló Parra.

Añadió que "a pesar de las condiciones en la que está la implementación (del acuerdo de paz), asumimos la construcción de paz como un reto histórico". “Que se conozcan los campos de la Colombia profunda por su majestuosidad, no porque fueron campos de batalla”, pidió.



La comisionada Ángela Salazar, quien fue víctima en Urabá, les dijo a todos los que intervinieron: “La tarea de la Comisión es construir la verdad con ustedes. Nuestro mandato nos exige acercarnos a las comunidades de todos los rincones de Colombia”.

Cinco retos que asumen los 11 comisionados de la verdad

Tras seis meses de alistamiento, esa entidad extrajudicial derivada del acuerdo de paz y parte del sistema transicional inicia labores.



Con esta ceremonia de lanzamiento de la Comisión de la Verdad, en la que participaron también grupos musicales de distintos territorios que sufrieron el conflicto, arranca oficialmente el plazo de tres años para que le entregue al país un informe sobre lo sucedido en 50 años de conflicto.



Si bien sus 11 comisionados son responsables de dicho informe, cada uno de ellos se a concentrar en una región o área temática. 9 comisionados se van a repartir en 9 zonas del país y los otros dos se ocuparán de los temas de exilio y grupos étnicos. En esas regiones, la Comisión tendrá a disposición casas de la verdad.



1. El primer y más importante de todos es explicar qué sucedió durante el conflicto, por qué sucedió, por qué se prolongó por tanto tiempo y por qué este continúa, de distintas formas, en algunos territorios.



2. El segundo reto que tiene la Comisión, para cumplir con su mandato, es recorrer el país y hablar con el mayor número de sectores y protagonistas del conflicto y la sociedad colombiana. En ese diálogo, el dolor de las víctimas tendrá que ser prioridad.



3. El tercer reto es encontrar un relato esclarecedor sobre el conflicto armado en los últimos 50, más allá del recuento de masacres y acciones violentas que se vivieron Y que ya se han documentado muy bien por el Centro de Memoria Histórica.



Esto es, en palabras del padre jesuita Francisco de Roux, pasar de la memoria, a la verdad, llegar a las profundas causas de la violencia en las últimas décadas.



4. Un cuarto reto, como lo explica el mismo de Roux, es lograr una verdadera transformación de la sociedad colombiana, a través del entendimiento y compasión de lo sucedido, para que la tragedia del conflicto no se vuelva a repetir.



5. Un quinto reto de carácter pragmático y de funcionamiento que deberá sortear la comisión es maximizar el cumplimiento de sus objetivos, con un 40 por ciento de presupuesto menor al que había solicitado. Tendrá que buscar recursos de cooperación internacional.

Los comisionados y las regiones en las que trabajarán

Estos son los comisionados y regiones que abordarán: Ángela Salazar, el Pacífico; Saúl Franco, el Nororiente; Alfredo Molano, la Orinoquia y la Amazonia; Marta Ruiz, el Caribe e Insular; Alejandra Miller, la región Surandina; Carlos Ospina, la región Centroandina; Lucía González, el Magdalena Medio, y Alejandro Valencia, Antioquia y el Eje Cafetero.



Los dos comisionados que tratarán dos temas extraterritoriales son Carlos Beristain, quien se encargará del asunto del exilio, y Patricia Tobón, quien abordará el tema de los territorios étnicos.



REDACCIÓN PAZ