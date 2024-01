Cerac reporta reducción en acciones del Eln, pero tres violaciones al cese en diciembre

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) presentó su informe mensual sobre las violaciones e incumplimientos del cese del fuego bilateral entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual indica que, del 4 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024, se presentaron tres acciones ofensivas por parte de la guerrilla.



(Además: Año clave para la ‘paz total’ arranca con extensión del cese con las disidencias).



Desde el inicio de la tregua, el centro de investigación ha registrado 19 eventos violentos atribuidos a esa guerrilla considerados violaciones (15) e incumplimientos (cuatro).

Con respecto al reporte de noviembre, el Cerac informó que hubo el mismo número de acciones ofensivas atribuidas al Eln. Arauca, Cauca y Chocó fueron el epicentro de los tres episodios registrados, los cuales incluyen el asesinato de una persona, el secuestro de otra y un ataque armado a un vehículo en el que se movilizaban tres personas.



"Durante el periodo de observación murieron cinco en hechos violentos con participación del Eln: dos muertes en acciones ofensivas y tres en combates (tres muertes). Desde el 3 de septiembre de 2023 no registrábamos muertes en eventos violentos atribuidos a esa guerrilla", dice el informe.



El Cerac también reporta que durante el periodo de análisis hubo una operación de la Fuerza Pública en contra del Eln, en la que dos integrantes de ese grupo fueron capturados.



(Le puede interesar: Gobierno tras mensaje del Papa: 'El secuestro no puede ser avalado por ningún motivo').



Asimismo, en el documento se registran cuatro combates (no considerados como violaciones) del Eln contra otros grupos armados: dos contra disidencias de las Farc y dos más contra el 'clan del Golfo'. Estos se registraron en Buenaventura, Valle del Cauca y Juradó, Chocó.



"Los combates causaron el desplazamiento forzado de 1.340 personas, el asesinato de tres civiles y el confinamiento de 150 familias", dice la Cerac.

Se redujeron los combates

Facebook Twitter Linkedin

En rojo las acciones ofensivas atribuidas al Eln y en verde los combates con participación de esa guerrilla. Foto: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)

Según el centro de investigación, durante el periodo de estudio las acciones ofensivas atribuidas a esa guerrilla se redujeron en 77 por ciento frente al promedio mensual de esas acciones antes del cese (entre agosto de 2022 y julio de 2023).



Los combates con participación de esa guerrilla también se redujeron 43 por ciento (de siete combates en promedio mensual a cuatro).



(Lea también: Eln condiciona suspensión del secuestro a entrega de recursos para financiamiento).



A la fecha, el mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego, integrado por delegados del Gobierno, el Eln, la Iglesia y la Misión de la ONU en Colombia, no ha hecho público ningún informe sobre posibles violaciones a la tregua.



Sin embargo, en el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad del organismo, se reveló que se analizan más de 170 posibles violaciones.

Más noticias