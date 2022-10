El proyecto de ley del Gobierno para alcanzar una 'paz total' por medio del sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales ha recibido 123 proposiciones. Diferentes partidos políticos han presentado sus propuestas para cambiar el texto, exigiendo que "no haya impunidad".



La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, planteó incluir un artículo para que los grupos criminales (incluidos en el diálogo) entreguen a los secuestrados y a los menores de edad reclutados. Ese sería el requisito necesario para avanzar en la negociación.



Valencia también declaró que las disidencias de las FARC, y quienes no negociaron el acuerdo de paz cuando pudieron, no deben participar en estos procesos de negociación.



Otro de los puntos presentados establece que "quien incumpla lo pactado en estos procesos queda sometido al doble de la pena cometida por sus delitos y que nunca más tendrá la posibilidad de recibir beneficios penales".



Aunque Humberto de la Calle no pertenece a esta colectividad, también ha sugerido algunos abordajes en este proceso. Su preposición sugiere que para acceder a beneficios políticos, legales y socioeconómicos se exija el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil.



Se espera que la próxima semana se dé a conocer cuáles son los puntos que acogerá este proyecto, el cual es fundamental para el gobierno Petro.



