Supuesto entrampamiento a ‘Santrich’ llega a Corte Penal Internacional

Luego del debate de control político que realizaron en el Congreso, los senadores Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras y Antonio Sanguino solicitaron a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, incluir los supuestos ataques del exfiscal Néstor Humberto Martínez a la JEP al examen preliminar que adelanta la CPI sobre Colombia y, si procede, abrir investigación por la actuación de Martínez Neira.

En un debate realizado la semana pasada, los senadores acusaron a Martínez Neira de haber propiciado un “entrampamiento” contra ‘Jesús Santrich’ para involucrarlo con narcotráfico y así “afectar el proceso de paz”.



Ante esto, el exfiscal aseguró que todas las acusaciones en su contra tuvieron origen en la divulgación por parte de la defensa de ‘Santrich’ de piezas procesales “de manera selectiva”, a las cuales habría tenido acceso el abogado del ahora disidente de la guerrilla de las Farc.



(Vea también: Tras video de Santrich, Duque dice que lo enfrentará con determinación)



“Cómo le convendría al país que esos 24.000 audios de los que se habla se colgaran en la nube para que todos los colombianos pudieran conocer las monstruosidades de las acciones que se estaban encarnando por parte de personas vinculadas a la dirigencia de las entonces Farc”, manifestó el exfiscal.



Ahora, días después de ese debate, los senadores Cepeda, Petro, Sanguino y Barreras enviaron a la Corte Penal Internacional un documento de 15 páginas con denuncias de hechos contra la paz de Colombia, según los congresistas, cometidos por Néstor Humberto Martínez Neira cuando fue Fiscal General de la Nación.

Al momento de la captura de este excombatiente de las Farc, Martínez Neira les aseguró a los medios de comunicación que contaba con copiosa prueba FACEBOOK

TWITTER

Entre los hechos mencionados en la comunicación a la Fiscal Jefe de la CPI se relaciona las supuestas interceptaciones contra los negociadores y facilitadores del acuerdo de paz, que tuvo como principal escenario a La Habana (Cuba). Martínez Neira, según la comunicación de los congresistas, habría ordenado seguimientos e interceptaciones, de acuerdo con las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación.



Por otra parte, se cuenta en detalle lo relacionado con la elaboración de lo que los senadores califican como “falsas pruebas en el proceso que debía conducir a la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, acusado de narcotráfico y quien fue negociador en el proceso de paz. Al momento de la captura de este excombatiente de las Farc, Martínez Neira les aseguró a los medios de comunicación que contaba con copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de vídeos, que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”.

Con @petrogustavo, @AntonioSanguino y @RoyBarreras, enviamos hoy comunicación a fiscal de la Corte Penal Internacional, adjuntamos copia de nuestro debate sobre ataques a la paz hechos por Néstor Humberto Martínez. También damos cuenta de sus ataques contra la @JEP_Colombia pic.twitter.com/F5a2gxcuxv — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 4, 2020

Sin embargo, dicen los firmantes del mensaje a la CPI, “en realidad se habría tratado de una operación de entrampamiento” en contra de Santrich, “de la que habría tenido conocimiento la Fiscalía General de la Nación y en la que se habría permitido que participaran agentes de la DEA, que no tendrían autorización de funcionarios nacionales para operar en el territorio nacional”.



Entre los argumentos se señala que en esa operación “se habría permitido que participaran agentes provocadores, figura proscrita por el ordenamiento jurídico colombiano”, y que Martínez Neira le habría entregado información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al entonces presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, “lo que constituiría además un asunto de seguridad nacional”.



(Además: Farc, de nuevo a pedir perdón por masacre de Bojayá)



Indican, además, que en su momento la JEP concluyó que “resulta entonces desconcertante que la Fiscalía General de la Nación defendiera esa actuación en nuestro territorio y avalara tales intromisiones, siendo claro que en Colombia no pueden actuar, por falta de competencia, autoridades extranjeras o particulares bajo la dirección de aquellas, sin previa autorización de los funcionarios nacionales”.



Otro de los hechos relacionados en la comunicación, es el allanamiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la sede de la JEP el 4 de octubre de 2018, específicamente en el caso 001 relacionado con la investigación sobre “la retención ilegal de personas por parte de la extinta guerrilla de las Farc”. Se le informa a la Fiscal Jefe de la CPI que esa diligencia "no fue comunicada a JEP y que se obtuvo una copia digital del expediente, con lo que se habría violentado la reserva judicial de las investigaciones”.

Lo que ha dicho Néstor Humberto Martínez

En un extenso artículo publicado en EL TIEMPO, el exfiscal Martínez dio su versión frente a los temas de los que se le acusan:



“Se hacen debates en el Congreso para que la sociedad se informe; se escuchen diversas tesis y versiones sobre asuntos de interés nacional y funcione el control del poder. La dialéctica es de la esencia del foro parlamentario. Sin embargo, los senadores citantes del debate sobre el caso 'Santrich' quisieron inaugurar una nueva modalidad de democracia parlamentaria: el monólogo y la encerrona, como mecanismo de manipulación de la opinión pública. Muy propio de la izquierda autoritaria del vecindario. Pero la celada no prosperó gracias al presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto, quien invitó al fiscal de la época a participar en la sesión.



“A nadie sorprende que Petro, Cepeda, Sanguino y Barreras hayan alzado la voz por la defensa de los rebeldes involucrados en narcotráfico, mientras guardan silencio absoluto frente a la devolución de los menores; el incumplimiento de la entrega de bienes de la Farc; la falta de compromiso con la verdad en relación con el reclutamiento de menores y la expansión de los cultivos ilícitos y las disidencias farianas en las zonas de consolidación”, dijo el exfiscal.



(Vea aquí el artículo completo del exfiscal: ‘Ni entrampamiento ni droga de la Fiscalía’, Néstor Humberto Martínez)



POLÍTICA