Santos: 'ningún referendo puede echar para atrás el acuerdo de paz’

Con una reflexión sobre el valor de la verdad para superar el conflicto armado en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos respondió a la carta que le envió hace unos días el jefe del partido Farc y último comandante de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko.

En exmandatario le escribió a Timochenko una misiva con cinco puntos, en los cuales hace varias reflexiones sobre la justicia transicional y habla del reconocimiento de verdad, el cual es el eje de este sistema de juzgamiento.



En este sentido, Santos afirma que “la verdad es un pilar fundamental de la justicia transicional”.



Estas reflexiones del exmandatario se dan a partir del reconocimiento que anunciaron las Farc de su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en noviembre de 1995, y de los atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

JEP, inderogable

“Así como los parámetros de los negociadores eran buscar el máximo de justicia que nos permitiera la paz, y lo lograron, es ahora muy importante buscar el máximo de verdad –por más dolorosa que sea– que nos permita una verdadera reconciliación”, le dice Santos a Timochenko.



El exmandatario, como lo hizo el jefe del partido Farc, plantea que “hay que facilitar que los máximos responsables de las atrocidades paramilitares comparezcan con su verdad” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde acuden los excombatientes.



Otro de los asuntos que aborda Santos en su carta a Timochenko es la existencia de la JEP, la cual ha sido cuestionada por el uribismo, que está promoviendo un referendo para derogarla.



En relación con este tipo de propuestas, el expresidente Santos le manifiesta a Timochenko que, aunque entiende su “preocupación”, él no se preocuparía tanto ya que esto “es un imposible categórico, jurídico y político” que alcanza, incluso, a Naciones Unidas.



“El apoyo que desde el principio recibió el proceso desde esa máxima instancia del orden mundial (ningún evento ha generado tantas resoluciones unánimes de respaldo por parte de este organismo desde su creación en 1945), así como el apoyo entusiasta directo de los países que enviaron delegados especiales como Estados Unidos y la Unión Europea, para no hablar de la región latinoamericana, constituye otra capa del blindaje de los acuerdos”, dice Santos. Finalmente, Santos le recuerda a Timochenko que el propósito de la paz tiene muchos enemigos de lado y lado que buscan diferentes aspectos del acuerdo para lanzar sus críticas.



“Pero los que quieren hacer trizas la paz, los que quieren desprestigiar el proceso, los que quieren volver a la guerra, se quedarán con los crespos hechos: porque como usted lo dice al final de su carta, la paz es el bien más valioso de cualquier nación”, le recuerda Santos a Timochenko.



Uno de estos ataques, según el expresidente, es el que se le hace a la JEP, a la que se le “exigen” más “celeridad y más resultados”, pero también cuando se hacen “comparaciones malintencionadas” con el sistema de Justicia y Paz, con el que se procesó a los paramilitares.



También se refiere a quienes cuestionan que los responsables de crímenes atroces hagan parte del Congreso “sin antes pagar cárcel”, como lo propone el referendo uribista.



Para Santos, quienes cuestionan este aspecto “desconocen que de eso se trata un proceso de paz, de cambiar las botas por los votos, como decía Felipe González. Por primera vez una insurgencia no derrotada entregó las armas para someterse a la justicia. Eso es lo que hay que valorar”.



“Hay que seguir remando. Nunca desfallecer, nunca desistir, no perder el rumbo, hasta llegar al puerto de destino que nos trazamos ese día en La Habana para que las generaciones venideras puedan disfrutar de una Colombia en paz”, remata el expresidente Santos.

