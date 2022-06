Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, sostuvo un encuentro el pasado domingo 26 de junio con el presidente electo Gustavo Petro y su canciller delegado.



En medio del proceso de transición hacia un nuevo gobierno, habló con EL TIEMPO, sobre la visión de las Naciones Unidas en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, los cambios que podría haber en los diálogos regionales y los asuntos que deben ser resueltos por el Estado para dar salida al conflicto con grupos armados como el Eln.

Señor Massieu, en su condición de representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, ¿cómo ve la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia?

Para nosotros significa una muy buena oportunidad para consolidar la paz en el país. El presidente electo tiene entre sus prioridades temas que consideramos fundamentales para profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, incluyendo la reforma rural integral y la reforma política. Los compromisos que ha expresado, tanto en campaña como en los primeros días después de su elección, sobre temas de paz en sentido más amplio me parecen también muy positivos. Esta es una oportunidad para impulsar la implementación integral del Acuerdo de Paz y avanzar en la construcción de paz en el país.



(Le puede interesar: La ONU reafirma su compromiso de trabajar por la paz tras reunión con Petro).

¿Ha tenido o piensa tener una reunión con él?

Tuve la oportunidad de tener una reunión muy fructífera con él y con el Canciller designado en la que conversamos sobre el apoyo de Naciones Unidas a su propuesta de paz total.

Gustavo Petro se reunió con Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU. Foto: Twitter: @CGRuizMassieu

Uno de los cambios que quiere hacer Petro en Colombia es el de los diálogos regionales. ¿Cómo ven esta propuesta?

Nos parece una propuesta muy acertada y relevante. Las regiones de Colombia tienen unas características y situaciones diferenciadas que requieren de respuestas particulares. Esperamos poder conversar sobre este tema con el gobierno electo, entender su perspectiva y cómo nosotros podemos, si se nos requiere, aportar a esta iniciativa. De entrada, como le decía, nos parece una propuesta muy relevante, sobre todo para abordar la situación en las regiones afectadas históricamente por la violencia.



(También: La paz como eje de la cancillería de Álvaro Leyva).

¿Ustedes tienen detectado cuáles son las regiones más críticas?

Cauca, Chocó, Arauca, Nariño, Putumayo, el Bajo Cauca antioqueño, entre otras. Son regiones muy diferentes.



Las dinámicas son distintas, aunque hay comunes denominadores como la poca presencia estatal, contadas oportunidades de desarrollo y diferencias en cuanto a número y naturaleza de grupos armados, disputas o no de control territorial, elementos de economías ilícitas relacionadas con los cultivos ilícitos o la minería. También con diferentes poblaciones, incluyendo comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, que desafortunadamente también han sido muy afectadas por la violencia y que se deben atender de forma diferenciada.

¿Cuál será el aporte de ustedes a esos posibles diálogos regionales?

La Misión tiene presencia y equipos trabajando en las regiones del país más afectadas por el conflicto. Trabajamos de la mano con las autoridades locales y actores sociales en los territorios, incluida la Iglesia. Estamos siempre dispuestos a apoyar la búsqueda de diálogo y consenso en caso de que se requiera.

En la idea de dialogar con los actores armados, como lo dice Petro, el Eln ya dijo que sí. ¿Cómo ve esta opción?

Nos parece muy positivo que el gobierno electo haya expresado esa voluntad de llegar a un diálogo con el Eln. Nosotros hemos mantenido canales abiertos y activos, junto con la Iglesia, con la delegación de paz del Eln, y hemos constatado esa voluntad de paz. Esperamos que se pueda avanzar en alguna propuesta de diálogo.

¿Ustedes han tenido comunicación con el Eln?

Sí, con la delegación de Paz que está en La Habana. A solicitud del Gobierno y de la mano de la Iglesia hemos tenido canales de comunicaciones regulares, abiertos y activos. Nos han transmitido siempre la voluntad de buscar una salida negociada, de atender diálogos. Nosotros lo reconocemos y nos parece positivo. Del mismo modo, nos parece muy positivo que el gobierno electo esté interesado en esta búsqueda de diálogo. Desde esa óptica, Naciones Unidas está dispuesta para poder aportar en lo que se necesite, para brindar nuestra ayuda en bien de la paz de los colombianos y colombianas.



(Otro: ‘Si montamos Ecopetrol sobre la energía, el golpe puede ser al contrario’).

Hay voces del Gobierno que muestran su orgullo por los avances en la implementación y otras muy críticas por la lentitud. Ustedes que están en la mitad, ¿qué balance tienen?

Nosotros hacemos un balance objetivo de dónde estamos y por eso decimos: ha cumplido mejor unas cosas que otras. Más del 60 por ciento de los reincorporados están vinculados a algún proyecto productivo, y eso es positivo. No es perfecto, falta más en tierras, para los ETCR, para vivienda, para los proyectos mismos, para darles más sostenibilidad, para garantizar acceso al mercado, para que esto sea realmente sostenible. Pero ha habido avances positivos en la reincorporación.

¿Y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)?

En Pdet se invirtieron recursos importantes, pero también hay elementos en los que hay que avanzar. Por ejemplo, hay que involucrar más a las comunidades en los propios proyectos. Para ser justos, es un trayecto de un proyecto a 15 años. Llevamos casi seis, faltan otros 10 para seguir avanzando en los horizontes originalmente planteados.

Al día de hoy suman 327 excombatientes asesinados, claramente no podemos hablar de reincorporación si no les protegemos la vida a los excombatientes,

¿Creen que con Petro se pondrá el acelerador?

Estamos confiados en que se puede profundizar la implementación integral en los próximos cuatro años, siguiendo el espíritu y los ideales fundamentales que tiene el acuerdo de paz de 2016.

¿Cómo ven ustedes el continuo asesinato de excombatientes?

Sobre este tema siempre hemos expresado una profunda preocupación. Suman 327 excombatientes asesinados, claramente no podemos hablar de reincorporación si no le protegemos la vida y la integridad al excombatiente, a su familia. Los mecanismos de seguridad perimetral en los ETCR han funcionado bastante bien. La mayor parte de los asesinatos han sido por fuera. Esto habla bien del perímetro de seguridad, pero también nos enseña todos los retos y desafíos que hay fuera de estos espacios.

¿Qué hacer?

Tiene que haber más Estado en los territorios. Fuerza Pública que proteja a excombatientes, los liderazgos sociales y las comunidades, pero también presencia institucional, servicios de salud, educación, acceso a la justicia. Ese es el gran reto que se tiene, esta unión del centro con la periferia, tanto para efectos de desarrollo económico como para garantizar la seguridad, sus derechos y darle plenas garantías a cada uno de los firmantes. Estos son los grandes retos inmediatos y de cara al futuro.

(Siga leyendo: Tierra Grata, un ejemplo de la construcción de paz).

Ustedes hablan con el presidente Duque y le dicen: “Hay 327 excombatientes asesinados”, ¿él qué responde?

Él responde con preocupación y responde con voluntad para buscar mecanismos para mejorar la situación, yo no puedo dejar de destacar que siempre he evidenciado nuevas medidas, nuevas formas para tratar de proteger y mejorar la seguridad. Pero, desafortunadamente, en esta tarea uno hace el balance con base en resultados. En tanto hay un excombatiente asesinado, es una vida, una muerte que debió haber sido evitada. En los últimos meses, los asesinatos se han reducido en cuanto al ritmo, pero para nosotros, una sola muerte no debe suceder, ya sea de excombatiente o de un líder social.

Colombia está en una etapa en la que hay decisiones de la JEP, reconocimiento de sus criminales acciones por exlíderes de las Farc, viene el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo explicarles a los colombianos todo esto que estamos viviendo?

Es un momento muy relevante para avanzar hacia la reconciliación en Colombia. Es la materialización de un elemento que siempre hemos destacado del Acuerdo de Paz, que es poner a las víctimas en el centro de la construcción de paz. El anhelo de las víctimas a la verdad, a ser reparadas y restauradas, es algo que deberá seguir guiando el camino hacia la paz. En este sentido debemos respetar y apoyar la independencia y autonomía del Sistema Integral.

Para la gente es muy doloroso escuchar a las Farc de su propia boca decir lo que hicieron...

Estas audiencias son históricas desde muchos ángulos. Uno, muy importante, es que se trata de una guerrilla que negoció un acuerdo de paz, no una guerrilla que fue derrotada por las armas, y que tras muy pocos años de haber firmado el Acuerdo de Paz reconoce haber cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Esto es inédito en el mundo, pues no se dan estos casos. Hay que reconocer que es histórico.

¿En otros procesos no pasó eso?

No. Es difícil comprender la dimensión de lo que hoy vive Colombia. Se trata de un país que ha sufrido mucho, que ha tenido miles de víctimas y que deben ser reparadas; estas audiencias son parte de esa reparación. Ciertamente, cada víctima procesa de forma distinta su propio dolor y hay que entenderlo. Estos actos son importantes precisamente porque son parte de la implementación de la justicia acordada en el proceso de paz.

(Además: Los puntos clave de la audiencia por secuestro de Farc ante la JEP).

¿Por qué cree que es importante para las víctimas?

El conocer la verdad es fundamental. Es muy importante para la reconciliación y la sanación de las heridas. Todo forma parte de un proceso en el que debemos ser muy respetuosos y solidarios con las víctimas. Hay verdades dolorosas como las que ya se han reconocido y el país ha escuchado. Pero creemos que esas verdades también representan el compromiso de los comparecientes con el cumplimiento del acuerdo.

Y viene el informe de la Comisión de la Verdad...

También aportará en muchos sentidos. Por ejemplo, esperamos que traiga luces sobre las causas del conflicto y cómo evolucionó. Es importante conocer el pasado para entender el presente, de forma que el futuro sea más sano y permita a Colombia cerrar para siempre estas heridas.

En el imaginario de los críticos del proceso de paz, las Farc están todavía armadas y disparando. Ustedes que han hecho estudios en el mundo, ¿cuántos de los firmantes de la paz volvieron a tomar las armas y cómo es la situación comparada con otros ejemplos en el planeta?

Colombia está por debajo del promedio, a nivel mundial, de reincidencia, es decir, de aquellos que firman acuerdos de paz y retoman las armas. El promedio mundial está alrededor del 20 por ciento, y en Colombia estamos hablando de que alrededor de 13.000 antiguos combatientes de las Farc-Ep, sigue en el proceso. Es un porcentaje de permanencia superior al 90 por ciento; menos del 10 por ciento de reincidencia. Esto habla de que este proceso es un ejemplo para el mundo.

ARMANDO NEIRA

​EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

En Twitter: @armandoneira