‘Independientemente de si hay o no cese con el Eln, el secuestro debe acabarse’: ONU

Tres días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU arribe al país, el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, habla sobre los objetivos de esa visita, la primera desde 2019.



¿Cuál es el objetivo de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU y por qué en este momento?



Las visitas del Consejo tienen doble propósito. Primero, en el caso de Colombia, donde el Consejo de Seguridad ha sido un apoyo, yo diría fundamental, pero también permanente, es expresar esa confianza visitando tanto a las autoridades nacionales y los diferentes actores nacionales como los territoriales. Y la otra es también tener elementos adicionales de evaluación de cómo avanza el proceso de paz, de las cosas que avanzan bien, de las cosas que no avanzan tan bien, de los temas rezagados y de las preocupaciones con respecto a la situación en los territorios. También creo que hay que decir que Colombia le representa al Consejo de Seguridad una historia de éxito porque es probablemente el último gran acuerdo de paz que se ha firmado en el mundo, ya sea en el interior de un país o entre países.



Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Foto: EFE

Ahora, esto es obviamente sin desconocer todos los retos, los desafíos y los problemas a los que se enfrenta el proceso de paz. Entonces, además de reconocer eso, también es importante que conozcan todos esos desafíos, que los conozcan a través de nuestras reuniones e informes, pero también a través de las voces de los colombianos y a través de su visita física al país. El Consejo no venía hace cinco años, desde julio de 2019.

El acuerdo cumple ocho años, ¿cómo ve la ONU que ahora se esté negociando con un grupo que se hace llamar Farc?



Para nosotros obviamente el acuerdo de 2016 es histórico porque involucró al movimiento guerrillero más grande de América Latina. Ellos firmaron un acuerdo de paz, se desmovilizaron, se reincorporaron y creo que el hecho histórico de ese acuerdo nada lo puede demeritar, nada lo puede disminuir. El hecho de que hayan quedado grupos llamados disidentes o que no fueron parte de ese acuerdo, más allá de los nombres, o del fortalecimiento de su influencia en ciertas regiones, lo que ilustra precisamente son los retos y las necesidades de buscar fórmulas nuevas. Ilustran también los defectos en la implementación, porque finalmente aquí creo que hay un punto central que es la presencia estatal y la presencia integral del Estado en los territorios, la cual se requería una vez firmado el acuerdo de 2016 y que, desafortunadamente, en muchos casos no se hizo o no se hizo tan bien.



Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia. Foto: ONU

Esto es importante porque independientemente de los diálogos que se tengan con este grupo, por ejemplo, en el caso del autodenominado ‘Estado Mayor Central’, o bien con Eln en otras áreas, lo más importante para una paz sostenible y duradera es que una vez que se logren acuerdos es que se aprenda la lección y no olvidar que el Estado tiene que llegar a los territorios una vez esos grupos ya no tengan ese control o esa influencia, porque de lo contrario alguien más va a llenar el espacio. Entonces, que se hagan llamar EMC-Farc o tal, para nosotros no es relevante, no demerita el hecho histórico.

Para nosotros obviamente el acuerdo de 2016 es histórico porque involucró al movimiento guerrillero más grande de América Latina.

TWITTER

Lo más importante es que el Estado ha decidido buscar una salida a través del diálogo y nosotros esperamos que tenga éxito. En la medida de lo posible acompañaremos y en este caso es importante que el Consejo de Seguridad venga precisamente para que escuche, para que vea cómo se están dando los diálogos, qué posibilidades de éxito se tiene y si consideran que tiene que invertirse más en algunos de estos procesos.

¿Por qué hay ese desfase entre la percepción que se tiene afuera del proceso de paz y la situación actual del país?



Nosotros estamos en contacto con las comunidades y obviamente su aspiración es tener condiciones seguras para su desarrollo y oportunidades. Muchas de ellas, creo que su mayoría, una vez firmado el acuerdo de 2016, y estamos hablando sobre todo de las zonas afectadas por el conflicto, vivieron una época de mayor tranquilidad, una reducción de la violencia y un aumento de la seguridad y es, desafortunadamente, por una falta de presencia integral del Estado, llámese seguridad pública, instituciones civiles, servicios sociales, que muchos de los grupos que siguen activos aprovecharon la oportunidad para incrementar su área o fortalecer inclusive su presencia.



Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de Naciones Unidas, habló sobre el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, así como del Eln y las disidencias. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Esos dividendos de paz que inicialmente se sintieron se empezaron a perder durante el tiempo. Vemos que la implementación integral del acuerdo de paz no solamente es deseable, sino que sigue siendo la fórmula principal para volver a llevar todos los dividendos de paz a los territorios. Vemos, dadas las circunstancias actuales, la necesidad de tratar con los otros grupos activos, precisamente para conseguir esas situaciones de seguridad y de paz en esos lugares, y ojalá de manera sostenibilidad con el incremento de la presencia estatal. Por eso nosotros vemos positivos los diálogos que se están estableciendo, en los cuales estamos participando con la esperanza de que se lleguen a acuerdos y que junto con la implementación del acuerdo de 2016 pueda volver a traer esa seguridad.

Esta visita coincide con varias negociaciones, ¿cómo esperan ustedes que influya la llegada del Consejo de Seguridad?



Creemos que Naciones Unidas siempre tiene, en su participación en diferentes procesos, ya sea en los procesos de diálogo o implementación de los acuerdos alcanzados, un valor agregado. El involucramiento de la comunidad internacional, incluyendo el del Consejo de Seguridad o el de la Misión, le representa a los procesos incentivos adicionales para esforzarse y lograr acuerdos. Entonces nosotros pensaríamos y esperaríamos que la visita, que se hará del 7 al 11 de febrero, recién culminado precisamente el sexto ciclo de negociación entre el Gobierno y el Eln, sirva de aliciente para que se demuestre realmente que sigue habiendo esa voluntad para llegar a compromisos. Yo personalmente tengo que decirlo, he seguido bastante el proceso del Eln y siempre hemos observado una voluntad de paz de ambas delegaciones, una actitud muy constructiva en la mesa y se han llegado a temas importantes.



Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de Naciones Unidas, habló sobre el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, así como del Eln y las disidencias. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

No hay comparación entre los acuerdos a los que se ha llegado este proceso, con respecto a negociaciones anteriores con el propio Eln. Tuvimos un cese del fuego de 180 días a nivel nacional que esperamos sea prorrogado y fortalecido tanto en su ámbito de aplicación como en los mecanismos de verificación, también en cuanto a la información que se pueda dar a la opinión pública. Espero que la visita del Consejo sea un aliciente y un incentivo para que las partes, tanto Gobierno como el grupo, hagan todo lo posible para seguir avanzando y seguir teniendo resultados que beneficien al país, que es lo más importante para nosotros.

¿Qué significaría un acuerdo con el Eln?



Como decía antes, Colombia ha tenido realmente el último gran acuerdo de paz integral firmado en el mundo, la vocación colombiana por la paz hoy en día creo que es prácticamente un producto de exportación, porque realmente ha demostrado que el país quiere la paz y busca las vías para tenerla, independientemente de los diferentes puntos de vista. Entonces, el tener un diálogo con el Eln y el buscar a través de ese camino la solución del conflicto, es un mensaje adicional de la vocación de paz del país, pero también manda un mensaje a otros lugares del mundo de que la paz a través del diálogo es no solamente es posible, sino que es el camino acertado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Presidencia

¿Cree que las lecciones aprendidas en el proceso con las Farc se están aplicando en la ‘paz total’?



Definitivamente, el acuerdo con las Farc es emblemático y es innovador por muchas razones. Primero, y hay que decirlo, ese fue un acuerdo entre colombianos y colombianas, la comunidad internacional no les trajo fórmulas sobre cómo hacer la paz. Es una paz hecha a la colombiana y luego se solicitó nuestra presencia y apoyo. En sí mismo, el propio acuerdo tiene varios elementos que lo hacen único e innovador: tener un capítulo étnico, más de 120 disposiciones de género, una justicia de transicional, el reconocimiento de la verdad y otra serie de elementos. Es una hoja de ruta que trata de resolver problemas de raíz y deudas históricas, por eso los colombianos se deben sentir muy orgullosos de él, independientemente de las diferentes visiones muy respetables todas. Ahora, la ‘paz total’ o cualquier construcción que se hubiera ideado debiera, por el momento en que se encuentra el país, tener los elementos que tiene en general la política de paz actual. Es decir, hay que seguir implementando el acuerdo de paz; de hecho, debe seguir siendo la columna vertebral de cualquier política de paz, pero dado el fortalecimiento de otros grupos armados, inclusive en los territorios en donde se desmovilizaron las Farc, entendemos que es necesario tener respuestas para ello. Entonces, si la apuesta era hacer diferentes procesos con diferentes grupos para lograr esta pacificación y que de esta forma se complemente la implementación, como lo determinó el gobierno, estamos para apoyar en lo que podamos. Nosotros vemos de manera positiva el diagnóstico y estamos tratando de ayudar.

¿Quiénes conforman la comitiva?



Son 15 países los que conforman el Consejo de Seguridad. Son cinco miembros permanentes del Consejo, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, China y el Reino Unido y diez miembros electos que se eligen cada dos años. América Latina y el Caribe tienen dos asientos, en este caso porque están Guyana, quien preside el consejo de este mes que entra, y Ecuador. Cada región tiene diferentes asientos, en el caso de África está Mozambique, Argelia y Sierra Leona; en el caso de Europa, adicionalmente a los permanentes, está Eslovenia y Suiza y también están Japón y Corea en representación de Asia. Vienen prácticamente casi todos los representantes permanentes de esos países, en algunos casos vienen del representante permanente adjunto.



Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota resoluciones sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Foto: EFE

¿A quiénes visitarán?



Es una agenda bastante sólida, con diferentes interlocutores nacionales y luego con visitas al terreno en las que se van a llevar una buena información. Hay una visita a Caquetá y otra visita más hacia el César y Magdalena, en la Sierra Nevada para hablar con pueblos étnicos. Como lo saben, el capítulo étnico es uno de los puntos que quedó bastante rezagado y que este Gobierno ha priorizado. Lo del Caquetá va a estar más orientado a los excombatientes de las antiguas Farc, en cómo avanza la reincorporación y también en saber cómo sienten la situación en territorio con la presencia de otros actores en las áreas.

¿Cómo explicarles a ellos los 406 asesinatos de firmantes de paz?



La visita también sirve para ver qué tanto se están impulsando, qué tanto se tiene planeado impulsar políticas públicas o políticas adicionales para proteger a quienes dejaron el fusil, firmaron la paz y depositaron su confianza en las instituciones del Estado. Estamos hablando de más de 400, pero realmente una sola vida de un excombatiente que firmó la paz es una tragedia para el proceso y algo que siempre causa dolor.

Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA. Foto: Joaquín Sarmiento. AFP

¿Cuál es el llamado a los actores armados con esta visita?



Más allá de la visita, en nuestra propia actividad diaria en los territorios, el llamado siempre a los actores armados es precisamente a terminar las acciones violentas. Lo hemos dicho ahora que ha habido discusiones en los diálogos sobre la inclusión de las actividades específicas del cese del fuego, por ejemplo, la prohibición de los secuestros en la mesa con el Eln, que son actividades que hay que condenar y que hay que rechazar. Independientemente de si hay o no hay cese con ese grupo u otros, estas actividades deben desaparecer. El daño que causan a las comunidades ya no puede sostenerse. El llamado a los grupos armados es a que realmente terminen esas actividades, que demuestren realmente la voluntad de paz en su accionar y no solamente a través de los diálogos.

¿Usted ve viable una eventual participación de la ONU en un proceso con ‘clan del Golfo’?



Con grupos como el ‘clan del Golfo’ que la legislación colombiana define como un grupo no político, primero procedería un análisis del valor agregado que Naciones Unidas podría aportar a un ejercicio con un grupo como ese. Un análisis nuestro y luego probablemente una discusión con el Consejo de Seguridad de si ese tipo de procesos como otros valen la pena realmente tanto política como económicamente. Entonces no estoy en condiciones hoy de determinar si podemos ser parte o debemos ser parte o no, pero tampoco descartarlo.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA