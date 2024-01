'Quizá su descarrilamiento sirva como lección': Leyva a la JEP ante Consejo de la ONU

Durante la presentación del informe trimestral del Secretario General de la ONU sobre Colombia, el canciller Álvaro Leyva se refirió nuevamente a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lanzó una dura crítica al tribunal de justicia transicional por una vieja rencilla.



(Además: 'Es necesario avanzar en la implementación y en iniciativas de diálogo': Ruiz Massieu).

Este debate tiene origen en una carta que la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata, le entregó a la Secretaría General de Naciones Unidas el año pasado, y en la cual el presidente Gustavo Petro se refirió a las obligaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En la carta, el mandatario refiere que la JEP “habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia en los términos consignados en el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad” de la ONU.



Estas palabras no cayeron bien en la JEP. De hecho, el presidente de esta jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, en una dura respuesta, pidió respeto por la autonomía del tribunal transicional, surgido del acuerdo de paz de 2016.



En esta ocasión, y frente a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Leyva respondió que ese documento no se trató de un intento por ingerir con las decisiones del tribunal, sino un llamado para cumplir una obligación.



"No es una indebida injerencia en un poder público interno, sino el cumplimiento de una obligación surgida para el Estado de hacer cumplir lo acordado, recordando siempre que la JEP no se parte de la jurisdicción ordinaria interna, sino que se trata de una jurisdicción internacionalizada", señaló el funcionario.



Leyva señaló que, en su criterio, la JEP debe respetar su competencia material y el derecho integral a la verdad y no en "en las cortapisas surgidas de forma caprichosa" y que él considera no fueron consagradas en el propósito inicial de este tribunal.



"Tampoco se pueden soslayar las normas relativas al derecho a la amnistía ni a la renuncia a la acción penal cuando fuere del caso. Tampoco es posible que se fragmente su jurisdicción, que es prevalente cuando caprichosamente así lo determiné, algo que desafortunadamente ha pasado", agregó.



Finalmente, recalcó que la JEP debe seguir siendo el modelo de Justicia especial para la paz. "Quizá sus descarrilamientos sirven de lección para que, adecuándose a las normas establecidas, crezca en estatura para hacer justicia", concluyó.



(Le puede interesar: Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visitarán Colombia en febrero).

¿Qué decía el informe?



Ruiz Massieu hizo un balance sobre la implementación del acuerdo de paz, tema que dijo debe ser prioridad, y señaló los avances en la política de 'paz total'. Asimismo, mostró su preocupación por los crímenes en contra de la población civil y los firmantes de paz.



"El año que acabó de pasar dio muestras de los claros vínculos entre la implementación del acuerdo y las iniciativas de diálogo con otros armados, emprendidas por el gobierno. Los desarrollos recientes también ilustran la necesidad de avanzar de manera coherente en este proceso, que concebidos de manera integral tienen el potencial para hacer frente a los retos persistentes y ampliar el alcance de paz", señaló Massieu.



El jefe de la Misión también hizo énfasis en la necesidad de avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo, punto sobre el cual existe un compromiso por parte de la vicepresidenta Francia Márquez.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia. Foto: ONU

También se refirió al proceso de negociación que adelanta el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. "Debo destacar los positivos avances en las conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Saludo los acuerdos alcanzados en el último ciclo de conversación y el avance en la implementación de los acuerdos previos, entre ellos el cese del fuego y el Comité Nacional de Participación", dijo.



Sobre la negociación con el autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc, les pidió a las partes mantener sus esfuerzos con miras a la consolidación del proceso. "La implementación del cese al fuego bilateral en marcha ha propiciado un nivel de confianza necesario para que el proceso pueda continuar", manifestó.



Sin embargo, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron que, aunque celebran los avances en el proceso de diálogo con el Emc, consideran que la extensión del mandato para verificar la tregua con ese grupo debe darse en una etapa más madura de la negociación.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias