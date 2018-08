Bancada de paz radica iniciativa para trato penal distinto a cocaleros

La bancada de la paz, de la que hace parte el partido de la Farc, radicó un proyecto de ley para darle un tratamiento penal diferente a los pequeños cultivadores de siembras ilícitas, una de las normas contemplada en el acuerdo de paz para que el peso de la justicia no caiga de manera desproporcional a ellos, considerados el primer eslabón y el más débil de la cadena.

Este proyecto, además, indicó esa convergencia por la paz, es una "respuesta a la insistencia del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Defensa de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico".



La iniciativa, construida en diálogo con diferentes organizacioens sociales y es la primera que presenta el partido de la exguerrilla, busca proteger a las familias campesinas "que no vieron más alternativa económica en un campo azotado por la crisis, que el cultivo de coca, marihuana o amapola".



Esta ley no solo debe ser aprobada según el punto 4.1.3.4 del acuerdo, sino también según de la Constitución, de acuerdo con el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. En la norma se indica que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) identificará quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial, que deberán cumplir los siguientes requisitos:



1. Que se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000.



2. Que se trate de pequeños agricultores o agricultoras, pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito.



3. Que no se les demuestre pertenencia a grupos armados organizados.



4. Que se manifieste ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal, una declaración voluntaria para ser acogida dentro de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y oportunamente suscriba un acta de compromiso ante las autoridades administrativas competentes.



5. Que no se reincida en la comisión de las conductas punibles.



El proyecto exonera de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y prioriza en la atención a mujeres en condición de pobreza y a los pueblos étnicos.



El tratamiento penal diferencial, que en últimas busca dar una salida distinta a la cárcel a esas familias inmersas en la cadena productiva de cultivos ilícitos, no prosperó como iniciativa en la legislatura pasada. Hubo diferencias y modificaciones sobre el número de hectáreas sembradas debe tener quien se denomine pequeño cultivador.



En todo caso, sin una ley en este sentido, existe una contradicción en la política pública sobre el asunto, pues se incentiva a que las familias se acerquen al Estado para que les ayude a sustituir sus cultivos ilícitos, lo que las hace reconocerse como infractores de la ley penal, lo que indica que deberían ir a la cárcel por esas conductas. Esto lo ha advertido tanto la misión de la ONU que verifica la implementación como el Instituto Kroc que hace un seguimiento técnico a cada punto del acuerdo de paz.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com