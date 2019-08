‘Tratamos de hacer una política de paz, y no política con la paz’

A un año de la llegada de Iván Duque a la presidencia, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, destacó lo que se ha hecho en materia de la implementación de los acuerdos de paz, aunque reconoció que todavía hay pendientes.

El funcionario le salió al paso a quienes aseguran que este gobierno se les está atravesando a los acuerdos, y en ese sentido dijo que hay algunos “que de buena fe no han tenido la oportunidad de mirar los resultados”, pero también hay otros “que tienen eso como bandera política”.



“Nosotros lo que tratamos de hacer es una política de paz, y no estar haciendo política con la paz”, afirmó Archila.



Dijo que cualquier persona que se tome el tiempo de revisar la política de paz del presidente Duque y los resultados logrados “llega a la conclusión de que la implementación no solo se está realizando, sino que se está haciendo de una manera muy acelerada, muy robusta”.



Archila destacó que la implementación tiene un número muy importante de frentes y comenzó a mencionarlos.



“En los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) para las zonas más afectadas por la violencia, que son 170 municipios que se reúnen en 16 zonas, cada una de ellas debería tener una planeación. Recibimos dos y ya terminamos las 16”, señaló.



En términos de recursos para las obras de esas zonas ya hay más de $ 750.000 millones. “En estos meses hemos entregado 410 de esas obras”, dijo.



En lo que tiene que ver con los excombatientes de las Farc, destacó que en este momento más del 95 por ciento están en el sistema de salud y pensiones, y más del 98 por ciento están bancarizados. “A todos les estamos dando su apoyo económico, renovamos el sistema de salud especial, renovamos la provisión de alimentos”, dijo.

Señaló que en el proceso de reincorporación hay cerca de 11.500 excombatientes. De esos, unos 3.500 están en los 24 espacios territoriales (ETCR) y los restantes permanecen en otros lugares.



Sobre los ETCR explicó que solo quedarán 13. “Ya tenemos alrededor de 16.000 millones de pesos que cuestan los que vamos a mantener”, destacó.



En el balance de los proyectos productivos colectivos contó que se recibieron dos y ya se han aprobado 29. “No recibimos ningún proyecto productivo individual, ya hemos aprobado más de 200”, contó.



También destacó que ya se expidió el Conpes correspondiente al catastro multipropósito, y sobre el banco de tierras dijo que se recibieron unas 500.000 hectáreas y se han aportado más de 300.000 adicionales.



“En lo que respecta a la política de drogas, recibimos un país con más de 200.000 hectáreas de coca y venía incrementándose, pero gracias a la política integral que involucra la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria, torcimos esa tendencia e inclusive este año obtuvimos una leve rebaja”, dijo.



Sobre las bases que quedaron para la implementación, Archila dijo que recibieron “un rompecabezas de 5.000 piezas en una bolsa sin tener ni siquiera la foto sobre la cual deberíamos haber armado”.



Al referirse a los costos generales, el consejero presidencial dijo que la implementación de los acuerdos tiene distintos frentes, como son los excombatientes y el cumplimiento en el marco de implementación, que son las obligaciones que tiene cada una de las agencias y los Pdet. “Depende de cuáles sean los frentes, pero la cifra está por 9,8 billones de pesos”, agregó.

Es posible que haya personas

que estén en desacuerdo con el enfoque que tenemos, pero llegarán

a concluir que estamos trabajando mucho y que estamos teniendo muchos resultados FACEBOOK

TWITTER

Sobre los pendientes, Archila se refirió a lo que tiene que ver con la agenda regulatoria. Dijo que en esta legislatura del Congreso, por ejemplo, se presentará la norma sobre la especialidad agraria, se insistirá con la ley de tierras y se volverá a presentar la ley sobre distritos de riego.



“La implementación está prevista para que se lleve a cabo en periodos de mediano y largo plazo. En este gobierno va a quedar una tarea por hacer, pero vamos a dejar las bases y una muy buena planeación en cada frente y unas ejecuciones muy robustas, que no va a ser posible echar para atrás”, dijo.



POLÍTICA