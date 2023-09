El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) presentó un informe con datos sobre incumplimientos y violaciones durante el primer mes de vigencia del cese del fuego bilateral de 180 días firmado entre el Gobierno y el Eln.



De acuerdo con el documento, que recoge datos del 3 de agosto al 3 de septiembre, se registraron seis eventos violentos atribuidos a esa guerrilla. De estos, cinco corresponden a posibles violaciones y uno, a incumplimientos de los compromisos.



En esas violaciones, tres personas resultaron heridas, dos menores de edad están desaparecidos y un soldado del Ejército -Oswaldo Ríos Vinasco, de 21 años, fue secuestrado (ya fue liberado).



Además, con respecto a enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, cuentan un episodio ocurrido en Norte de Santander la semana pasada. Sobre este hecho no existe claridad sobre quién tuvo la iniciativa, por lo que la Cerac no lo registra como una violación.



"Desde que inició el CFBNT no hemos registrado ningún incumplimiento o violación a los compromisos del cese por parte de la fuerza pública", se lee en el informe.



Una misión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia logró la liberación del uniformado Oswaldo Ríos, que estuvo en poder del grupo insurgente durante una semana. Foto: Defensoría del Pueblo

Combates con participación de esa guerrilla



Según el informe, las acciones ofensivas atribuidas al Eln y los combates con participación de esa guerrilla estuvieron por debajo del promedio mensual. Durante el primer mes de la tregua, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos registra nueve acciones y cinco combates, lo que equivale a una reducción del 31 y 40 por ciento, respectivamente, en comparación con el promedio de hechos entre agosto de 2022 y julio de 2023.

"Desde diciembre de 2022 no se observaba que el nivel de acciones ofensivas y combates estuvieran por debajo del promedio mensual reciente de ese grupo", revela el informe.



Con respecto a combates con participación del Eln, pero no contra la Fuerza Pública, el documento indica que se registraron cuatro casos (tres contra disidencias y uno contra el 'clan del Golfo').

En ese sentido, el informe indica que el número de muertes en combates con participación de esta guerrilla aumentó cuatro en total y superó el promedio mensual antes que se tenía antes de la tregua.



Por el lado de la mesa de negociación, aún no se conoce un informe detallado sobre violaciones al cese del fuego. De hecho, hay que recordar que el mecanismo de verificación aún no cuenta con todas las instancias regionales para que funcione en toda su capacidad.



Por ahora, operan Pasto, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Soacha y Valledupar, además de la sede nacional de Bogotá, y están pendientes las oficinas de Arauca y Quibdó, cuya instalación no tiene una fecha clara.

REDACCIÓN POLÍTICA

