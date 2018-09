'Ausencia de exguerrilleros no tiene sanción penal': Alto Consejero

El alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, se refirió este martes a la ausencia de algunos líderes exguerrilleros de las Farc de los espacios de reincorporación.

En los últimos días ha crecido la preocupación en el país por la salida de algunos líderes de la antigua guerrilla de las Farc que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban y actualmente se desconoce su paradero. Entre estos casos se encuentran Iván Márquez y alias 'El Paisa'.



"La simple ausencia no implica una sanción penal. En ese sentido el Gobierno no ha hecho ninguna solicitud de levantamiento de órdenes de captura", expresó Archila.



El alto Consejero agregó que "el hecho de que una persona no quiera comunicar su paradero tampoco constituye infracción penal".



Archila también se refirió al déficit de recursos que tiene el Gobierno para atender las necesidades de los exguerrilleros en proceso de reincorporación.



"Manifestamos que esta administración ha heredado un proceso con unas promesas muy grandes (...) Hubo una inadecuada planeación en términos de recursos", manifestó el alto funcionario.



Eso sí, aseguró que este Gobierno va a "cumplirle a los excombatientes" .



