Un ataque con explosivos en una base militar del municipio de El Carmen (Norte de Santander), en la región del Catatumbo, es el último episodio de una serie de acciones violentas perpetradas por el Eln contra la Fuerza Pública desde que se reinstaló la mesa de diálogo con esa guerrilla.



Según el más reciente reporte de las autoridades, el atentado deja nueve militares muertos y ocho heridos.

Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un cese (...).

TWITTER

Estos actos, que ocurren ad portas de que se inicie el tercer ciclo de diálogos entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejan en entredicho, una vez más, la voluntad de paz del grupo armado y siembran nuevas dudas sobre el proyecto de la ‘paz total’, golpeado luego del final de la tregua con el ‘clan del Golfo’.



Tras el atentado, el jefe de Estado anunció que convocó a consulta a la delegación del Gobierno y a los países acompañantes y garantes que están en la mesa de negociación con el Eln, encuentro que será el lunes.



Si bien no se conocen los detalles de la reunión, desde el mismo Gobierno se abrió la puerta para que las negociaciones se detengan. “Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de paz”, sentenció Alfonso Prada, ministro del Interior.



No obstante, para Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, es muy poco probable que el Ejecutivo tome una decisión de ese calibre. “Es algo tan imprevisible que si llegase a ocurrir, se entendería que es el Gobierno en busca de mejorar su favorabilidad de la opinión pública, que está cada vez más deteriorada, y en procura de mayor legitimidad para la ‘paz total’ ”, dijo.

Delegaciones del Gobierno y Eln se reunirán a mediados de abril en tercer ciclo de conversaciones. Foto: Twitter Iván Cepeda

La misma opinión tiene Luis Celis, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, quien no cree que se vaya a levantar la mesa. “Aquí la única alternativa es un acuerdo bilateral de cese del fuego y hostilidades, no hay otra alternativa. Esta es la constatación de que hay un conflicto vivo y que hay que meterlo en el congelador”, señaló.



Pero Vega va más allá. Considera que el Ejecutivo está en una posición de desventaja frente al grupo armado en términos políticos y militares. “El Eln está jugando a las reglas que establecieron con el Gobierno, es decir, negociar en medio de la confrontación y punto. No van a disminuir su accionar porque no van detrás de la favorabilidad de la opinión pública, para ellos es un juego político para ganar mayor capacidad de acción en la mesa”, agregó.



De hecho, el pasado 25 de marzo, alias Antonio García, comandante del Eln, escribió que “aún no existe acuerdo sobre cese del fuego entre el Eln y el Gobierno. Por tanto, el Eln puede realizar acciones militares, así como las hacen la Policía y las Fuerzas Armadas”, trinó.

Según analistas, allí estaría una de las claves para el futuro de la ‘paz total’. Pese a que en la dinámica de la negociación que se adelanta el Eln es el único con estatus político consolidado —solo algunos miembros de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ lo tienen—, el haber sido incluidos con otras organizaciones en la misma lista del cese del fuego generó molestias. De hecho, esa guerrilla pidió no ser tratada como los “grupos delictivos”.



Y, de acuerdo con Vega, “la ‘paz total’ no los distingue con disidencias y con otros grupos delincuenciales organizados; mientras que eso no esté claro, el Eln no va a aceptar un cese del fuego (...), eso va a poner en aprietos la idea del Gobierno”.

El presidente Petro convocó este miércoles a los negociadores de paz con el ELN para "examinar" el "grave" ataque de la guerrilla que dejó nueve militares muertos. Foto: Presidencia

Al margen de esta situación, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que este hecho es un signo negativo en el camino de alcanzar la paz. “No vamos a hacer nada distante que entorpezca el propósito de la paz. Eso significa que el Eln debe aplicar irrestrictamente el Derecho Internacional Humanitario”, manifestó. Una posición similar asumió Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, quien condenó el ataque y reveló que la prioridad será la exigencia de un cese del fuego.



Hay que recordar que el Eln fue el único grupo armado ilegal que no entró en el cese anunciado por el Ejecutivo. Esto, a pesar de que el propio Petro aseguró que había un acuerdo, que fue desmentido por la guerrilla.



“La única forma de salir de las violencias organizadas es el sometimiento de las mafias o los acuerdos negociados con las guerrillas”, puntualizó Celis.

En cinco meses, la guerrilla ha asesinado a 14 militares

El asesinato, mientras dormían (en completo estado de indefensión), de 9 militares a manos del Eln se convierte en el golpe más duro al gobierno de Gustavo Petro en cuanto a pérdidas de vidas de uniformados.



Desde la reactivación de los acercamientos con la guerrilla han sido asesinados 14 integrantes del Ejército (4 suboficiales y 10 soldados), en medio de ataques de los elenos registrados entre noviembre de 2022 y el 29 de marzo de 2023. El año pasado en igual periodo fueron 15 los uniformados asesinados por distintos grupos ilegales, según cifras de la institución castrense.



Las disidencias de las Farc asesinaron a siete policías (septiembre de 2022) en Huila y a seis militares en Cauca (diciembre de 2022), antes de concretarse el llamado ‘cese al fuego bilateral’. Precisamente, tras el ataque en Neiva el presidente Gustavo Petro ordenó que los jóvenes que prestan su servicio militar no fueran enviados a las llamadas zonas rojas o de orden público, como es considerada la región del Catatumbo, donde fueron atacados en la madrugada de ayer, con tatucos y ráfagas de fusil, los uniformados.

Desde la reactivación de los acercamientos con la guerrilla han sido asesinados 14 integrantes del Ejército. Foto: Archivo EL TIEMPO

De hecho, 7 de los militares asesinados estaban prestando su servicio militar, ante lo que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, afirmó que “esta no es un área roja, es un área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar”, y añadió que los uniformados se encontraban adelantando “operaciones de seguridad a un activo estratégico de la Nación como lo es el oleoducto Caño Limón-Coveñas”, y no “operaciones ofensivas”, en la vereda Villanueva, zona rural de El Carmen, en Norte de Santander, límites con Cesar.



El ataque, de acuerdo con el oficial, fue perpetrado por hombres del denominado frente ‘Camilo Torres’.



Los uniformados que perdieron la vida en este atentado fueron identificados como los cabos Brayan Gómez Gamboa y Juan Benavides Bohórquez y los soldados Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento, Johan Gómez Gélvez, José David Pushaina Epiayu, Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Fallece Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana.



Hay que recaudar la mayor información posible para tomar las decisiones que correspondan.

TWITTER

A la zona del ataque se desplazaron el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército, general Luis Ospina, quienes sobrevolaron el lugar para evaluar la situación e investigar cómo ocurrió el hecho, además de verificar que se cumpliera con todos los protocolos para el traslado de los cuerpos a Medicina Legal en Cúcuta, donde se priorizaron las necropsias.



Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al repudiar el ataque se refirió al encuentro citado por el presidente Petro y los representantes en la mesa de negociación con el Eln.



“Hay que recaudar la mayor información posible para tomar las decisiones que correspondan”, afirmó, e indicó que una eventual ruptura de los acercamientos con la guerrilla por este ataque “es una evaluación que tendremos que hacer teniendo todos los elementos de juicio a disposición”. El ministro también señaló que el inspector general del Ejército –quien se encarga de la investigación y se encuentra en la zona– debe determinar si había algún tipo de alerta sobre el ataque, “y esas conclusiones son las que esperamos tener pronto”, puntualizó Velásquez.

REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA

