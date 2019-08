Así ven expertos en el tema de la paz el rearme de Márquez y Santrich

Como una "decisión equivocada" y un hecho "lamentable" calificaron algunos conocedores del proceso de paz con las Farc la decisión de guerrilleros como Iván Márquez, Jesús Santrich y alias el paisa de retomar las armas contra el Estado.



Este jueves en la madrugada se conoció un video en el cual estos guerrilleros, junto a otros hombres armados, anunciaron su regreso a la lucha armada ante lo que calificaron como el incumplimiento del Estado al acuerdo de paz.

El hecho ha generado que diferentes sectores políticos hayan pedido que se proteja el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno pasado y las Farc y seguir avanzando en el cumplimiento de lo pactado.



Entre tanto, conocedores del proceso de paz y expertos en este tema también rechazaron la decisión de Márquez y otros guerrilleros y dijeron que aunque podría haber algún tipo de afectación en los acordado, es difícil que se reverse.



Para Alejo Vargas, académico de la Universidad Nacional, se trata de "un pequeño grupo de antiguos dirigentes de Farc muy minoritario" y que busca "iniciar un camino que en cincuenta años no les funcionó", por lo que "menos les va a funcionar ahora".

"Me parece que es una decisión equivocada de ellos porque creo que, si bien tienen cuestionamientos al proceso de implementación, esa no era el camino", afirmó el académico.



Vargas dijo también que es un tema que "afecta" el proceso de paz, no cree que este se pueda "dañar" porque "la gran mayoría de miembros de Farc están comprometidos" con lo acordado en La Habana.



Agregó que "evidentemente es un incumplimiento de Márquez y Santrich, que fueron dos negociadores" del acuerdo y que "la sociedad colombiana debe rechazar ese tipo de decisión absolutamente equivocada que han tomado estos dirigentes de la antigua guerrilla de Farc".

#Comunicado Llamamos al pueblo de Colombia, al gobierno, a la comunidad internacional, a los empresarios y gremios, al movimiento social y popular, a los exguerrillerxs que asumieron el reto de la lucha política abierta, a rodear como nunca los Acuerdos https://t.co/mIR7KX2GGg — FARC (@PartidoFARC) August 29, 2019

Camilo González Posso, director de Indepaz, calificó como "lamentable" la decisión de este grupo disidente y dijo que quien verdaderamente fracasó fue Márquez.



"Creo que lo que ha fracasado no es la paz, como lo dice Márquez, sino que el fracaso es de él, que apela a unos simbolismos y unos anuncios de alianzas, sabotajes, guerras que, en todo caso, no creo que tengan eco en la sociedad colombiana en este periodo histórico", afirmó González.



El experto añadió que aunque estos anuncios "sí alteran el curso del proceso de paz" no lo acaban. "Creo que hay un hecho irreversible y es que la sociedad colombiana está volcada en contra de la guerra y de la repetición de procesos de lucha por el poder con las armas", dijo.

Ánimo, son tres tipos que se ponen a la cabeza de un grupo que ya había incumplido. Todavía podemos salvar el acuerdo para la mayoría que ha cumplido, y sobre todo para nosotros. Ya no podemos dudar del costo que nos tocará pagar si se hace trizas el acuerdo. Ánimo. — Yann Basset (@yannbasset) August 29, 2019

