Aunque hay total hermetismo sobre lo que se viene para las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, afirmó ayer que “el proceso va con paso firme”.



Rueda hizo esta afirmación en una rueda de prensa en la Casa de Nariño convocada por el presidente Gustavo Petro para hablar sobre los 100 días del Gobierno, en la cual el mandatario destacó la reanudación de los diálogos con dicho grupo guerrillero.



Sobre quiénes serán los representantes el Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, que se inició durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Petro aseguró que se está completando la lista del Gobierno.



No obstante, personas cercanas al proceso le dijeron a este diario que dichos nombres tendrán un perfil diferente a los que el país ha visto en representación del Estado en pasadas negociaciones de paz.



El comisionado Rueda, por su parte, comentó que pronto se conocerán, “un día antes del reinicio de la mesa de conversaciones”.

Delegación del Gobierno y Eln en Caracas, Venezuela. Foto: @CGRuizMassieu

En ese sentido, aclaró que se está en la construcción final de los protocolos de seguridad para el traslado de la delegación al lugar donde se desarrollarían las conversaciones y, por lo tanto, “sería improcedente darlos a conocer públicamente”.



Lo mismo sucede con quienes harán parte del equipo del Eln. El viernes se conoció una lista de más de 20 nombres que harían parte de la mesa, entre quienes se destacan Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez.



Sin embargo, el sábado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz esclareció que todavía no hay nada oficial.



“El Comisionado de Paz aclara que las resoluciones que habilitarán la instalación de la mesa de diálogos entre gobierno y Eln, y oficializarán las delegaciones de paz, se encuentran en trámite. La versión que ha circulado no es verídica. El documento será compartido oficialmente”.



Sobre dónde comenzarán los diálogos, ha trascendido que las primeras jornadas se harían en Caracas, teniendo en cuenta que allí se llevó a cabo una reunión entre ambas partes hace unas semanas, cuando se oficializó el regreso de las negociaciones.



Esta no sería la sede definitiva, pues desde el Gobierno han informado que toda decisión se tomará de manera conjunta, por lo que una vez se reúnan ambas delegaciones, se podría definir una nueva sede. “Habrá consenso común”, dijo el jefe de Estado en días pasados.



Paralelo a la información divulgada ayer por el Gobierno, se conoció una comunicación del comandante del Eln, en la cual dijo que el grupo guerrillero no ha firmado ningún acuerdo del cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro.



Y agregó que “tampoco se ha comprometido a ceses unilaterales. Nadie incumple lo que no ha sido acordado”.



Si bien es poco lo que se conoce de manera oficial, lo que sí es cierto es que desde el Gobierno esperan que dichos diálogos comiencen en las próximas semanas, una vez estén dadas todas las condiciones de seguridad.