El presidente Gustavo Petro está a punto de cumplir un año en su cargo y su política insignia, la ‘paz total’, avanza no sin contratiempos y en medio de críticas por su diseño desde diferentes sectores. El Gobierno busca negociar con tres organizaciones subversivas y someter a tres grupos armados organizados. Así van cada una de los procesos con .



Dos organizaciones más llevan pidiendo pista en la ‘paz total’ del Gobierno. Por un lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con quienes, según confirmó la Oacp, se avanza hacia el diseño de un mecanismo de verificación ante una eventual prórroga del cese del fuego.



Con este grupo delictivo organizado, que nació tras la desmovilización de las autodefensas del bloque Tayrona, en cabeza de Hernán Giraldo Sierra, bajo el nombre de ‘los Pachenca’, no habrá una mesa de diálogo, sino que se llevará a cabo lo que Danilo Rueda denomina un “espacio socio jurídico”, encaminado a su sometimiento a la justicia y posterior desmantelamiento.



A un escenario similar podría acceder el ‘clan del Golfo, grupo al que tras la derogación del decreto del cese del fuego que emitió el Gobierno en diciembre, esto tras los hostigamientos a la Fuerza Pública en la región del Bajo Cauca (Antioquia), se les ha acusado de lanzar intimidaciones contra magistrados de la JEP.



EL TIEMPO le consultó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre avances en los acercamientos con este grupo, no obstante, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.



El Gobierno derogó el decreto de cese del fuego con el ‘clan del Golfo’ tras los hostigamientos a la Fuerza Pública en la región del Bajo Cauca. Foto: Archivo particular

La paz urbana

Sumados a estos acercamientos, el Gobierno, a través de la Oacp, adelanta dos procesos de ‘paz urbana’ en el país. El primero se instaló el pasado 2 de junio, en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí e incluye a cerca de 14 grupos armados ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá.



Entre las bandas que hacen parte del proceso, y que negociarán con la senadora Isabel Cristina Zuleta y el exsecretario de Gobierno departamental, Jorge Mejía Martínez, se encuentran ‘los Triana’ y ‘la Agonía’, todo esto sin que la ley de sometimiento -herramienta fundamental para lograr avances en los procesos socio jurídico- haya pasado siquiera logrado su primer debate.



Un escenario similar se busca en Buenaventura, en donde el pasado 27 de mayo, el obispo de Buenaventura, un delegado del Alto Comisionado para la Paz y miembros de organizaciones internacionales lograron sentarse de nuevo con ‘Shottas y los ‘Espartanos’ para coordinar la instalación de una mesa de diálogo que, cómo lo explicó monseñor Rubén Darío Jaramillo, tenga un alto componente social más que jurídico.

REDACCIÓN POLÍTICA

